Tutto quello che c'è da sapere su Neonude, la linea di Mulac con Giorgia Soleri

La bellezza è un’arte che si esprime attraverso la creatività e l’individualità. Mulac, un marchio di cosmetici italiano amato da molti, e sviluppato negli anni dall’influencer “La Cindina”, ha recentemente collaborato con l’influencer e attivista Giorgia Soleri per creare una linea unica, colorata e affascinante chiamata “Neonude”. Questa collezione innovativa cattura l’essenza dell’audacia dei colori al neon, portando avanti la missione di Mulac di rendere la bellezza accessibile a tutti.

Neonude di Mulac: la capsule collection sviluppata con Giorgia Soleri

Neonude è stata lanciata in questi giorni sui social e con grande entusiasmo nel mondo della bellezza, creando un’ondata di interesse tra gli appassionati del trucco. Ma cosa rende questa linea così speciale? Innanzitutto, si tratta di una collezione che si concentra su tonalità vivaci e vivide, perfette per coloro che desiderano esprimere la propria individualità in modo audace. La gamma di colori spazia dai rosa e arancioni neon ai verdi elettrici, offrendo infinite possibilità creative.

Neonude, i prodotti da provare quest’estate

Una delle caratteristiche distintive di Neonude è la sua formula di alta qualità. Mulac ha dedicato tempo e sforzo per creare insieme a Giorgia Soleri prodotti che siano facili da applicare e che durino a lungo senza sbavature. La linea comprende una varietà di prodotti, tra cui:

Fluido colorato per guance e labbra,

palette di ombretti pressati,

pressati, Rossetti “creamlastic”.

Sono tutti formulati con ingredienti di prima qualità per garantire un aspetto impeccabile. Inoltre, i prodotti sono privi di sostanze nocive come parabeni e ftalati, dimostrando l’impegno di Mulac per la sicurezza dei propri consumatori.

L’intesa con Giorgia Soleri ha aggiunto un tocco di autenticità a Neonude. Giorgia stessa ha dichiarato che Neonude è il risultato di una collaborazione creativa, in cui la sua ispirazione ha preso vita attraverso le abilità e la professionalità di Mulac, per una perfetta fusione tra colori “neon e nude”.

Neonude, Mulac e il messaggio positivo dietro dietro al make up

Ma Neonude non è solo una collezione di trucco, è un messaggio di empowerment. Mulac e Giorgia Soleri vogliono incoraggiare le persone a esplorare la propria individualità e ad abbracciare la loro unicità. Con questa linea, vogliono trasmettere il messaggio che il trucco è un mezzo per esprimersi e sentirsi sicuri di sé. Ogni prodotto di Neonude è stato progettato per consentire a chiunque di creare look straordinari e audaci, senza limiti o regole.

“Neonude è il mio personale universo fatto di infinite possibilità, dove il semplice non esclude l’extra e dove l’ordinario coesiste con lo straordinario, lo avvolge e ne fa metamorfosi. II gioco di parole che dà il nome alla collezione si crea tra “neo nude” e “neon nude” ha spiegato la stessa Giorgia sul sito di Mulac.

Con la sua combinazione di colori vivaci, formula di alta qualità e messaggio di positività, la collezione Neonude di Mulac ha attirato senz’altro l’attenzione di tanti. Se desideri esplorare nuove possibilità creative e abbracciare la tua individualità, Neonude è sicuramente una linea che dovresti considerare quest’estate. Lasciati ispirare e scopri la bellezza audace di questa straordinaria collaborazione tra Mulac e Giorgia Soleri.