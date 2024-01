I 10 beauty look più belli del Golden Globe 2024 cui ispirarsi

Ogni anno, i Golden Globe non deludono solo per l’eccellenza cinematografica e televisiva, ma anche per i superlativi beauty look sfoggiati sul red carpet. Anche quest’anno le celebs hanno fatto risplendere non solo la loro bravura artistica, ma anche la loro bellezza, ispirando trend e stili per tutto l’anno.

Tra i protagonisti dei Golden Globe 2024, spiccano alcuni vincitori di prestigiosi premi. Ayo Edebir ha ottenuto il riconoscimento come migliore attrice per la sua straordinaria interpretazione nella serie “The Bear”. Lily Gladstone ha brillato come migliore attrice in un film drammatico grazie alla sua performance in “Killers of the Flower Moon”. Un’altra vittoria significativa è stata quella di Billie Eilish, premiata per la miglior canzone per il film “Barbie” con il brano “What Was I Made For?”. Questi successi artistici hanno reso ancora più memorabile la serata dei Golden Globe, accendendo i riflettori su talenti eccezionali del mondo dello spettacolo.

Jennifer Lopez: l’eleganza della vecchia Hollywood

Jennifer Lopez ha puntato su un rosa caldo per il vestito e ha portato un’aura di Hollywood sul tappeto rosso con onde morbide e un make-up rosa-bronzo scintillante. Il suo look rimanda all’epoca d’oro del cinema, un must da emulare.

Taylor Swift: frangia immancabile

La cantante ha sfoggiato una pelle luminosa, contrastata da un viso opaco con un trucco d’impatto. Il contouring impeccabile, l’eyeliner felino e le labbra glossate hanno reso il suo look un must-have. Questa volta ha deciso di rinunciare al suo solito rossetto rosso.

Florence Pugh: punk-chic

Con un’acconciatura punk sofisticata, i suoi capelli corti biondo platino proiettati in avanti hanno creato un mohawk 2.0 irresistibile. Il piercing septum, il trucco con labbra opache e le ciglia lunghissime hanno completato il look.

Selena Gomez e il suo look raffinato in rosso

La sua pelle vellutata è stata abbinata a un trucco occhi color malva, mentre un semplice chignon alto ha completato il look, confermando il suo stile raffinato.

Margot Robbie in rosa Barbie (ancora una volta)

Con un tocco leggero di rosa su un incarnato lievemente abbronzato, l’attrice è apparsa radiosa. Il suo trucco leggero e la chioma sciolta hanno enfatizzato l’outfit ispirato alla celebre bambola.

Dua Lipa, semplice e glam

La cantante ha optato per un make-up tono su tono in color mattone, enfatizzando gli zigomi con un highlighter. I suoi capelli rossi texturizzati hanno completato il look.

Billie Eilish: capelli bi-color e stile anni ’90

I suoi capelli bicolor ormai sono subito riconoscibili. Billie Eilish ha conquistato il red carpet con un raccolto color blocking in nero e rosso, in pieno stile anni ’90. Il suo trucco con labbra dai toni marroni ha confermato il suo stile distintivo.

Lily Gladstone in versione vintage glamour

L’attrice ha optato per un look vintage con pelle chiara e labbra color mora, accompagnate da un’acconciatura con maxi ciuffo frontale e high bun con trecce, un’eleganza senza tempo.

Jennifer Lawrence: outfit nero e make-up bronzo

La sua scelta di un beauty look caldo e leggero ha messo in risalto la sua bellezza naturale. Lo sguardo sottolineato da un trucco bronzo e labbra glossate ha evidenziato la sua classe senza tempo.

Kate Beckinsale: diva assoluta

Con eyeliner argento metallico, ciglia finte a ventaglio e labbra nude voluminose, l’attrice ha incarnato un look da diva. L’acconciatura strutturata ha conferito quel tocco in più di cui solo una vera diva è capace.

Questi beauty look dai Golden Globe 2024 sono una fonte inesauribile di ispirazione per creare il proprio stile nel 2024, prendendo spunto dalle proposte delle celebrità e adattandole alla propria personalità. Lasciatevi guidare dalla creatività e dallo spirito innovativo delle star per un 2024 pieno di stile e glamour.