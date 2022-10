10 prodotti beauty della collezione H&M autunno/inverno 2022-2023 da non perdere

Negli ultimi anni, anche H&M ha deciso di prendersi la propria fetta del mondo del beauty con la propria linea di make up e bellezza. Si chiama H&M Beauty e da qualche anno è possibile trovarla affiancata ad altri brand illustri, nel proprio store online e nei negozi fisici. Ecco le più belle novità disponibili nei nuovi arrivi per la collezione autunno/inverno 2022-2023 da non perdere assolutamente.

Brightliner

Si tratta in un Eyeliner liquido disponibile in tante tonalità colorate e super pigmentate: dal rosso al giallo, dal blu elettrico al nero più profondo, per creare un eyeliner luminoso e intenso.

Palette di Ombretti Glitter

In questo caso si tratta di una limited edition: una palette di 4 ombretti per aggiungere un tocco decisamente luminoso al proprio make up. Le cialde sono arricchite con glitter e i colori sono:

verde

rosa

oro

bianco

Lip Gloss

Disponibile in 4 versioni distinte, anche questo lip gloss fa parte di un’edizione limitata di H&M.Il finish è gloss e la formula è arricchita di una fragranza irresistibile. Le nuance disponibili sono:

Left on Red

Vibe Check

Endless Fun

Basic Babe

Calendario dell’Avvento Make Up autunno/inverno 2022-2023

H&M ha realizzato anche i propri calendari dell’avvento beauty. Questo nello specifico è dedicato al make up ed è l’ideale per fare il conto alla rovescia fino a Natale. Contiene:

sette lip gloss

quattro ombretti

un fard in stick

tre rossetti

tre eyeliner

un highlighter in stick

un primer

un gel per sopracciglia

una fascetta per capelli

una limetta per unghie

un pennello per applicare l’ombretto

Nail stickers

Anche le unghie si preparano alle festività con gli splendidi sticker di H&M. Sono disponibili con vari design e ogni confezione contiene ben 68 adesivi con cui arricchire la propria manicure.

Rossetti Mini

H&M ha preparato anche un set in edizione limitata di 5 mini rossetti di diverse tonalità e texture. Il loro formato li rende ideali da tenere in borsetta o addirittura in tasca. La loro formula è vegana e non contiene ingredienti di origine animale.

Mini Bombe da Bagno

H&M ha pensato anche al rituale del bagno con un set in edizione limitata da 4 mini bombre da bagno. Ognuna di esse possiede una deliziosa e profumatissima fragranza per arricchire in un istante l’acqua del bagno.

Kit per il massaggio al viso

Il brand ha preparato anche uno speciale kit per il massaggio al viso che contiene un rullo di giada massaggiatore e un Gua Sha per il viso. Entrambi sono strumenti perfetti per massaggiare la pelle e il loro uso regolare aiuta a ridurre i gonfiori e a stimolare l’assorbimento dei prodotti che si usano durante la propria skincare.

Lip-Care Trio

Tra le novità c’è anche un kit pensato per la cura delle labbra che contiene tutto il necessario per prendersene cura: all’interno c’è uno scrub lisciante, un olio e un balsamo per le labbra. Inoltre, sia l’olio che il balsamo sono arricchiti con una fragranza allo zucchero filato.

Smalto per Unghie autunno/inverno 2022-2023

Infine, la collezione di smalti di H&M si arricchisce di nuove tonalità, tutte di tendenza: ci sono i classici intramontabili e nuance più attuali. La formula è ultra brillante e il colore risulta pieno e intenso fin dalla prima passata.