10 prodotti per realizzare il beauty look radioso della Regina Camilla all'incoronazione

Il 6 maggio 2023, il mondo intero ha assistito all’incoronazione del nuovo re del Regno Unito, Carlo III. La cerimonia, seguita da milioni di persone in tutto il mondo, è stata un evento di grande importanza storica e culturale. Tuttavia, al di là della cerimonia ufficiale, c’è stato un altro aspetto che ha suscitato grande interesse tra il pubblico: il beauty look della Regina Camilla.

Camilla, la moglie di Carlo III, è stata per anni un’importante figura pubblica e una presenza costante nella vita della famiglia reale. Con l’incoronazione del marito, Camilla è diventata la regina del Regno Unito. Nonostante il suo ruolo accanto a Carlo non sia stato privo di controversie, molti hanno apprezzato la sua eleganza e il suo stile impeccabile, inclusi il suo trucco e i suoi capelli.

Coronation Day, il beauty look di Camilla

Durante l’incoronazione, la Regina Camilla ha scelto di sfoggiare un beauty look radioso e naturale, che ha messo in risalto la sua bellezza matura. La pelle era luminosa e radiosa, gli occhi erano delicatamente contornati da un sottile eyeliner e le labbra erano tenute naturali con un lucidalabbra trasparente. I suoi capelli erano pettinati in morbide onde e fissati con un fermaglio di diamanti.

Per riprodurre il beauty look radioso della nuova Regina all’incoronazione, sono necessari alcuni prodotti make up specifici. In primo luogo, una buona base viso è essenziale per ottenere una pelle luminosa e radiosa come quella di Camilla. Una crema idratante e un primer possono aiutare inoltre a preparare la pelle per il trucco.

Regina Camilla, 10 prodotti per replicare il suo beauty look nel giorno dell’incoronazione

Il beauty look radioso della Regina Camilla all’incoronazione è stato caratterizzato da una pelle luminosa, occhi delicatamente contornati, labbra naturali e capelli morbidi e voluminosi.

Per ottenere lo stesso look, è possibile utilizzare alcuni prodotti make up specifici, come:

una buona crema idratante, magari specifica per le pelli mature: un esempio? Charlotte Tilbury Magic Cream. Un primer per pelli secche e/o mature che sia a prova di flash, come quello di Smashbox Photo Finish Foundation Primer. Un fondotinta a lunga tenuta, come quello di Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Un buon correttore, che potrebbe essere il Nars Radiant Creamy Concealer. Blush pescato con cui dare vitalità alle guance, come il Nars Orgasm Blush o Milani Baked Blush in Luminoso un ombretto in tonalità terra/marrone, come quello di Huda Beauty Nude Obsessions Eyeshadow Palette in Light, Medium, o Rich (disponibile in tre varianti di tonalità terra/marrone che si adattano a diverse carnagioni e sfumature degli occhi). Eyeliner a punta sottile, come quello di Lancôme, Artliner. Un mascara allungante, come il Maybelline Great Lash Mascara. Un lucidalabbra trasparente o un rossetto nude, come il Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Pillow Talk (che ha una tonalità rosa neutra che si adatta a molte carnagioni) o MAC Cosmetics Matte Lipstick in Velvet Teddy (che ha tonalità beige-rosata che si adatta ai sottotoni caldi e freddi). Un pettine volumizzante per le onde morbide ma definite tra i capelli e uno spray fissante, come il Ouai Wave Spray.

Con questi prodotti, è possibile ottenere un look naturale e radioso come quello della Regina Camilla. Ultimi consigli: per il trucco occhi, è importante optare per tonalità naturali e morbide, come un ombretto in tonalità terra e un sottile eyeliner. Un mascara delicato e un paio di ciglia finte possono aiutare a completare il look, senza appesantire lo sguardo eccessivamente.