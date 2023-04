Come realizzare un trucco occhi effetto lifting

Realizzare un trucco occhi effetto lifting è diventato un obiettivo sempre più ambizioso per molte persone. Grazie ai social, i trucchi dei professionisti sono diventati accessibili a tutti e le nuove tecniche si diffondono in pochissimo tempo. Tra queste, c’è quella del “triangolo”, utilizzata per ottenere un effetto lifting immediato dello sguardo, e sta letteralmente spopolando sui social.

La tecnica del triangolo è stata attribuita a un noto make up artist americano, Mario Dedivanovic, famoso make up. È conosciuto per aver lavorato con alcune delle più grandi celebrità di Hollywood, tra cui Kim Kardashian, Jennifer Lopez e Ariana Grande. Grazie al suo talento e alla sua creatività, Mario ha acquisito una grande fama nel mondo del make up e ha condiviso con il pubblico molte delle sue tecniche attraverso i social media. Mario ha condiviso sui social anche la tecnica del triangolo, spiegando come utilizzare il correttore in modo strategico per sollevare lo sguardo e donare al viso un effetto lifting. La tecnica è diventata poi molto popolare tra i make up artist di tutto il mondo, che la utilizzano per creare look di bellezza impeccabili.

Come si realizza il trucco effetto lifting per gli occhi

Per realizzare questo trucco, abbiamo bisogno:

di un correttore di un tono più chiaro della nostra carnagione (liquido o cremoso)

di un tono più chiaro della nostra carnagione (liquido o cremoso) un pennellino di precisione

Il segreto è disegnare dei triangoli esattamente sotto all’angolo interno e all’angolo esterno dell’occhio, creando una forma tagliente che definisce perfettamente il viso, distribuendo le luci dove vogliamo.

Questa tecnica di illuminazione del viso crea un effetto di lifting immediato e ringiovanisce lo sguardo in pochi secondi. Inoltre, si può usare questo metodo anche sulle labbra e ai lati del naso, anche se i risultati più efficaci si vedono generalmente sugli occhi.

Vi raccomandiamo... Le migliori palette di ombretti in base alla tua stagione in armocromia

Tuttavia, è importante sottolineare che questa tecnica non è correttiva in presenza di occhiaie molto evidenti a causa della pigmentazione. In questo caso, è necessario utilizzare correttori di tonalità opposte a quella della nostra occhiaia per neutralizzarla e solo successivamente applicare il fondotinta e il correttore illuminante.

Utilizzare solo un colore chiaro per coprire le occhiaie non funzionerà. Infatti, manterrà visibile un alone grigiastro che invecchia e spegne lo sguardo, esattamente il contrario di quello che chiediamo al nostro make up. È fondamentale seguire questi passaggi per ottenere un risultato perfetto.

Trucco occhi effetto lifting, altri consigli utili

Per creare un effetto lifting ancora più intenso, possiamo utilizzare un ombretto scuro all’angolo esterno dell’occhio per creare un effetto di profondità. Inoltre, per intensificare lo sguardo, possiamo applicare una linea di eyeliner sottile e ben definita lungo le ciglia superiori.

Ricapitolando, quella del triangolo è senza dubbio una delle tecniche di illuminazione del viso più efficaci per creare un effetto lifting immediato degli occhi. Utilizzando il correttore di un tono più chiaro della nostra carnagione, possiamo definire perfettamente il viso e distribuire le luci dove vogliamo.

Tuttavia, non dimentichiamo di utilizzare correttamente i colori correttivi per le occhiaie e seguire tutti i passaggi per ottenere un risultato perfetto. Sperimentare con questa e con altre tecniche di trucco può aiutarci a scoprire il nostro look perfetto e a sentirsi meravigliosi ogni giorno.