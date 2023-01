10 prodotti skincare da acquistare con i saldi invernali 2023

I saldi invernali 2023 sono arrivati e i negozi (fisici e online) sono pronti per offrire sconti su una vasta gamma di prodotti, tra cui anche le più blasonate marche di skincare. In generale, i saldi invernali hanno luogo durante il periodo successivo alle festività natalizie e continuano fino a metà-fine gennaio, ecco perché è arrivato il momento di approfittare degli sconti.

Tra i principali brand che stanno offrendo promozioni interessanti in questa stagione ci sono La Mer, Kiehl’s, Sisley, Nuxe, Lancome, The Ordinary, Dior, Neutrogena, e tanti altri. Queste aziende sono famose per la qualità dei loro prodotti e durante i saldi è possibile acquistarli ad un prezzo scontato. Sono disponibili creme idratanti, sieri, maschere e altri prodotti per la cura della pelle a prezzi molto convenienti.

I 10 prodotti skincare da acquistare con i saldi 2023

Fatte le giuste premesse, meglio approfittare dei saldi per provare nuovi prodotti o per rifornire il beauty-case con i nostri cosmetici preferiti.

Crema idratante quotidiana

Le creme viso da uso quotidiano solitamente appartengono a una fascia di prezzo media. Alcune marche utilizzano ingredienti di alta qualità, come l’acido ialuronico e la vitamina C, mentre altre optano per ingredienti più economici. Questo è il momento giusto per investire su un buon prodotto.

Siero anti-età

Questi prodotti solitamente hanno una fascia di prezzo media-alta e sono formulati per aiutare a ridurre i segni dell’invecchiamento della pelle. Alcune marche utilizzano ingredienti pregiati come il retinolo e l’acido ialuronico, mentre altre optano per ingredienti più economici.

Maschera per il viso all’acido glicolico

L’acido glicolico è un esfoliante chimico che aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle. Alcune marche utilizzano concentrazioni più elevate, mentre altre hanno per concentrazioni più basse. I saldi invernali possono essere l’occasione giusta per acquistare una maschera di questo tipo e testarne i benefici.

Esfoliante per il viso a base di acidi della frutta

Gli esfolianti viso più all’avanguardia sono formulati con acidi della frutta, come l’acido glicolico e l’acido lattico, e aiutano a rimuovere le cellule morte della pelle. Alcune marche utilizzano concentrazioni più elevate di acidi della frutta, e sono solitamente i prodotti di fascia di prezzo più alta.

Tonico per il viso all’acido salicilico

L’acido salicilico è un esfoliante chimico che aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle e a ridurre l’accumulo di sebo. È il prodotto ideale per le pelli più problematiche e grasse, sicuramente da provare in caso di buone offerte durante i saldi.

Siero alla vitamina C

La vitamina C è un antiossidante molto popolare in ambito cosmetico che aiuta a ridurre i segni dell’invecchiamento della pelle e a proteggerla dai danni causati dai raggi UV. C’è chi pensa che non dovrebbe mai mancare un po’ di vitamina C in ogni skincare che si rispetti, meglio approfittare dei saldi per provarlo!

Crema per il contorno occhi

Le creme contorno occhi sono formulate per aiutare a ridurre i segni dell’invecchiamento e a idratare la pelle del contorno occhi. Alcune marche utilizzano ingredienti di alta qualità, come l’acido ialuronico e la vitamina C.

Maschera per il sonno a base di acido ialuronico

Anche la fase del sonno ha la possibilità di avere la sua dose di benessere. Le maschere di bellezza serali e notturne sono formulate con acido ialuronico, un idratante che aiuta a mantenere la pelle morbida e idratata. Provare per credere.

Lozione per il corpo idratante

Non bisogna dimenticare le lozioni idratanti per la pelle del corpo. Alcune marche utilizzano ingredienti di alta qualità, come l’acido ialuronico e la vitamina E, e sono senza dubbio quelle da cercare durante i saldi invernali.

Sapone per il viso a pH equilibrato

I saponi per il viso sono formulati specificatamente per detergere questa zona delicata senza alterare il suo pH naturale. I prodotti da ricercare durante i saldi sono sicuramente quelli a base di ingredienti nobili come l’aloe vera e il tea tree oil.