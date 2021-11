Retinolo, le migliori creme contorno occhi (per uno sguardo eternamente giovane)

È tra gli ingredienti più usati e conosciuti nell’industria cosmetica per combattere le rughe: il retinolo è un derivato della vitamina A e possiede straordinarie capacità per il rinnovamento cellulare e per stimolare la produzione di collagene.

Ecco perché il retinolo è impiegato da diverso tempo nelle formulazioni cosmetiche come sieri e creme idratanti che si prefiggono l’obiettivo di attenuare, riempire e prevenire le rughe del viso, in particolare la zona del contorno occhi dove la pelle è più sottile, delicata e soggetta a disidratazione. Non solo.

Retinolo, proprietà e benefici per lo sguardo

Il contorno occhi è una zona nevralgica del viso, mai come in questo momento storico in cui l’attenzione per forza di cose è stata tutta concentrata proprio sugli occhi e sullo sguardo. Non è mai troppo tardi per pensare di prendersi cura dello sguardo con un buon prodotto a base proprio di retinolo.

Tra le ambite proprietà cosmetiche del retinolo:

combatte linee sottili e rughe ;

; cura dai danni del sole ;

; attenua le macchie scure della pelle.

Inoltre, la sera e l’inverno rappresentano uno dei migliori momenti della giornata, e dell’anno, in cui usarlo, perché? Il retinolo rende la pelle fotosensibile, quindi meglio evitare il suo utilizzo nel caso di prolungata esposizione al sole, come avviene in estate. Senza dimenticare che i raggi ultravioletti neutralizzano i retinoli, quindi questo è il momento giusto per indirizzare gli acquisti verso prodotti a base di retinolo, per trattamenti serali degni di una principessa.

Contorno occhi al retinolo, i migliori

C’è anche chi dice che non si è mai troppo giovani per una crema antirughe, perché in base all’età o si cerca di prevenirle, o si tenta di rallentarne la comparsa oppure si curano, tanto più se si tratta del contorno occhi. Ecco quindi una carrellata delle migliori creme per il contorno occhi al retinolo per prendersi cura della pelle e del sguardo, prendendo il più possibile le distanza dalle temute zampe di gallina.

La Roche-Posay Redermic [R] Retinol Eye Cream

È il primo trattamento del brand per la cura della pelle attorno a occhi sensibili, arricchito con retinolo e caffeina. Combatte la comparsa di rughe profonde, per un contorno occhi fresco e radioso. Formulato per essere adatto anche alle pelli più sensibili.

Disponibile su LookFantastic a 30,95 euro

Acquista ora

BareMinerals Crema occhi al Retinolo Anti-età

Crema con formula pura e vegana, alimentata da un’alternativa vegetale di retinolo che agisce per ridurre la visibilità delle linee e delle rughe. Aiuta a prevenire l’irritazione e la sensibilità, associate all’uso tradizionale del retinolo. Promuove il ricambio cellulare, aiutando a ridurre drasticamente la visibilità di linee sottili, zampe di gallina e gonfiore. Contiene anche peptidi proteici e acido ialuronico, che aiutano a rassodare e rinvigorire la pelle, per una pelle dall’aspetto più giovane.

Disponibile su LookFantastic a 45,45 euro

Acquista ora

The INKEY List Retinol Eye Cream

Crema che stimola la produzione di collagene in quanto combatte la visibilità di linee sottili e rughe, dando agli occhi un aspetto più luminoso. Contiene naturalmente il retinolo ricco di vitamina A, che aiuta a rassodare e tonificare la pelle. È una formula dal rapido assorbimento, senza residui appiccicosi, e lascia la zona sotto gli occhi luminosa e reintegrata, meglio ancora se usata regolarmente.

Disponibile su LookFantastic a 11,45 euro

Acquista ora

Peter Thomas Roth Retinol Fusion PM Eye Cream

Questa crema contiene l’1% di un complesso di retinolo microcapsulato in grado di eliminare linee sottili, rughe e occhiaie. Il prodotto è dotato di efficaci proprietà anti-invecchiamento. Contiene anche burro di karité che dona idratazione, caffeina che riduce i gonfiori, e vitamine C ed E, che sono ricche di antiossidanti. È preferibile usarla solo di notte.

Disponibile su Douglas a 47,99 euro

Acquista ora