Jennifer Lopez e Ben Affleck: un tatuaggio di coppia per San Valentino

San Valentino speciale per Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia, sempre molto discreta sui social network, si è fatta un regalo che ha il sapore del ‘per sempre’: un tatuaggio di coppia, mostrato su Instagram, insieme a una carrellata di foto dove la cantante e l’attore sorridono più felici che mai.

“Buon San Valentino amore mio”, recita la caption del post dove Jennifer Lopez mostra il tatuaggio che ha fatto con Ben Affleck: un simbolo dell’infinito trafitto da una freccia per lei, con i nomi scritti per intero, e due frecce con iniziali J e B per lui. L’attrice, inoltre, ha svelato che maggiori dettagli su come hanno festeggiato il giorno degli innamorati saranno raccontati nella sua newsletter, canale dove da sempre informa tutti i suoi fan.

Primo 14 febbraio da marito e moglie festeggiato alla grande quindi per le due star di Hollywood, a dispetto delle male lingue che li davano in crisi, specialmente dopo il video dei Grammy che ha fatto il giro del mondo. Nella clip si vedeva Affleck apparentemente molto annoiato da tutta la situazione mondana: a smontare tutti i rumor non solo è arriva il post con i tatuaggi, ma anche quello della serata della premiazione dove JLo ha speso solo parole d’amore per il suo compagno.

Ben Affleck's face knew we were talking about it, and it looked right at us and spoke 👀 pic.twitter.com/sd5yLQJI3V — Ben Affleck's Mood (@PetitPoulet75) February 6, 2023

“I momenti migliori sono sempre quelli con il mio amore, mio marito”, ha scritto a corredo del video che racchiude gli attimi più belli della serata ai Grammy. Niente crisi in vista quindi, ne tantomeno divorzio, come in molti avevano supposto dicendo che Ben Affleck fosse già stufo di Jennifer Lopez.