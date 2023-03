Orange Aura Nails, la manicure perfetta per esaltare la prima abbronzatura

L’estate è alle porte e con essa arriva la voglia di abbronzarsi e di mostrare le nostre gambe e braccia al sole. Ma come valorizzare al meglio la nostra abbronzatura? La risposta è semplice: con una manicure ad hoc che esalti il nostro colorito dorato. E quale colore migliore dell’arancione per fare da sfondo ad una pelle abbronzata? Le Orange Aura Nails sono la soluzione perfetta per chi vuole sfoggiare una manicure trendy e accattivante, senza rinunciare all’eleganza. Si tratta di una nuova tendenza che sta spopolando tra le appassionate di moda ed estetica di tutto il mondo. Ma di cosa si tratta esattamente?

Orange Aura Nails, che cos’è la manicure perfetta per l’abbronzatura

Innanzitutto, partiamo dal suo colore di base: l’arancione è il colore della vitalità, dell’energia e della felicità. Ecco perché questa nuance è perfetta per la stagione estiva, momento in cui tutti sono alla ricerca di un po’ di allegria e spensieratezza. Inoltre, l’arancione è un colore caldo che si abbina perfettamente alle tonalità della nostra pelle abbronzata. Tuttavia, non basta scegliere un semplice smalto arancione per creare le Orange Aura Nails. La tecnica prevede l’utilizzo di almeno due tonalità di arancione, applicate in modo da creare un effetto sfumato. In questo modo, la manicure risulterà ancora più originale e accattivante, e ricorda l’effetto della cosiddetta aura.

Ma perché si chiamano proprio così? Con il termine “aura“, solitamente si indica un’energia sottile e sfumata che circonda il nostro corpo e che può essere percepita da alcune persone particolarmente sensibili. Si tratta di un campo elettromagnetico che riflette il nostro stato d’animo, la nostra salute e la nostra spiritualità. Secondo molte culture, l’aura è composta da diverse sfumature di colore, ognuna delle quali rappresenta una qualità specifica. L’aura può essere influenzata da vari fattori, come la meditazione, la preghiera, la dieta e l’esercizio fisico. Alcune persone credono che l’aura possa essere addirittura letta da esperti, per ottenere informazioni sulla nostra personalità e sul nostro destino.

Come realizzare le Orange Aura Nails

Per realizzare le Orange Aura Nails è necessario munirsi di diverse tonalità di smalto arancione, partendo dalla tonalità più chiara per poi passare a quella più scura. Inoltre, è fondamentale avere a disposizione degli strumenti come pennelli sottili e spugnette, utili per applicare lo smalto in modo preciso e uniforme.

Ma quali sono i vantaggi di questa tipologia di manicure? Innanzitutto, le Orange Aura Nails permettono di esaltare al massimo la nostra abbronzatura, creando un effetto luminoso e vivace. Inoltre, questa tipologia di manicure è perfetta per chi ama osare. Infatti, le Orange Aura Nails sono una vera e propria dichiarazione di stile, in grado di attirare l’attenzione su di sé.

Attenzione però: se non si è molto esperti nel realizzare questo tipo di manicure elaborate, per ottenere un risultato perfetto è fondamentale affidarsi ad un professionista del settore, in grado di creare l’effetto sfumato in modo preciso e uniforme. Inoltre, è importante utilizzare smalti di alta qualità per evitare che la manicure si rovini dopo pochi giorni. Se siete alla ricerca di una manicure originale e accattivante per valorizzare la vostra abbronzatura, le Orange Aura Nails sono la scelta perfetta. Grazie alla loro capacità di creare un effetto sfumato e luminoso, queste unghie saranno il vostro alleato perfetto per sfoggiare un look estivo, trendy e chic.