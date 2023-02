3 blush a ph reagente che cambiano colore a seconda del ph della nostra pelle

I blush a pH reagente sono una delle ultime tendenze nel settore della cosmesi. Si tratta di cosmetici per il viso contenenti un ingrediente speciale che cambia colore a seconda del pH della pelle sul quale viene applicato. Questo significa che sono in grado di adattarsi al tono naturale di pelle, rendendo la tonalità del blush perfettamente coordinata e omogenea, senza dover scegliere tra diverse tonalità e commettere eventuali “errori” di abbinamento.

Che cos’è un Blush a pH reagente?

Un blush a pH reagente è un tipo di fard piuttosto innovativo che reagisce con gli acidi del nostro pH e assume una tonalità differente, quindi non dovrai più preoccuparti di scegliere la tonalità giusta per te. Puoi applicare il blush e lasciare che il reagente si adatti al tuo tono di pelle, in modo praticamente istantaneo e immediato.

Come funziona?

Il blush a pH reagente funziona grazie agli ingredienti contenuti all’interno della formula. Il reagente fa ciò per cui si chiama così: reagisce al pH della nostra pelle, assumendo una tonalità di rosa specifica. Il reagente può adattarsi a qualsiasi colore di pelle, quindi chi decide di acquistare un prodotto di questo tipo otterrà quasi sicuramente un risultato differente rispetto, anche se di poco, a quello ottenuto da un’altra persona.

I vantaggi dei blush a pH reagente

I blush a pH reagente presentano diverse caratteristiche che li rendono un’opzione interessante rispetto ad altri prodotti. La formule di solito sono state progettate per essere resistenti all’acqua e all’umidità, quindi è assicurata una tenuta di lunga durata. Infine, le formule più all’avanguardia sono anche progettate per essere leggere sulla pelle, quindi non dovrai preoccuparti di irritazioni o allergie.

Prodotti attualmente in commercio

Ci sono una serie di blush a pH reagente attualmente in commercio. Ecco i più innovativi:

Neve Cosmetics – Estasi Magic Color Lip&Cheek Balm

Si tratta di uno stick incolore che, a contatto con guance e labbra, si trasforma in un perfetto rosa. La formula è arricchita da pigmenti che reagiscono al pH della pelle e creano una tinta in sintonia con l’incarnato. Il finish è semi-matte per un look naturale ed elegante. Il packaging compatto e l’applicazione facile e intuitiva completano l’esperienza.

Espressoh – GLASSY – Blush by the glass

La sua formula contiene un pH reattivo che si adatta a vari toni della pelle, offrendo una tonalità trasparente ma visibile. Contiene anche una dose di caffeina che fornisce idratazione e una spinta extra per la pelle. Per applicarlo, basta stendere una piccola quantità sulle guance e sfumarlo. Più texture si applicano, più intenso sarà l’effetto finale del blush.

Mulac – Blush Ph Reagent Maleducata by Achille Lauro

Questo prodotto multiuso trasparente fa parte di una collezione speciale realizzata da Mulac e firmata dall’artista Achille lauro. Contiene un attivo pH reagente istantaneo. Per determinare la tonalità rosa/rossa del prodotto, una piccola quantità deve essere applicata sulla zona desiderata. Può essere usato come prodotto unico o come top coat per occhi, viso e labbra, e dà un finish luminoso e bagnato su basi leggere o su pelle nuda.