I migliori blush rosati del 2023

Le sfilate andate in scena nelle ultime settimane della moda hanno lanciato un messaggio chiaro e lampante anche in fatto di make up. Ad andare per la maggiore, sia per la fine del 2022 che per i primi mesi del 2023 saranno i blush rosati, capaci di donare in un solo gesto un incarnato radioso, dall’aspetto sano e delicato.

Anche l’applicazione del blush segue il trend delle gote sane e per questo viene applicato proprio sulla parte più “rotonda” delle guance, con pennelli vaporosi e gesti piccoli e circolari. Le guance rosate saranno dunque il must have delle imminenti stagioni più fredde e di quelle successive più calde. Vediamo insieme le nuove proposte dei migliori beauty brand e i prodotti che ci faranno innamorare di questa nuova e fresca tendenza pink.

Kiko – Energy Shake, Long Lasting Blush

Kiko ha pensato a un Blush compatto a lunga tenuta, con una formula ricca di olio di semi di caffè. È disponibile in ben 3 nuance rosate. Dal rosa più nude a quello baby fino a quello color malva.

Pupa – It’s Delicious Blush

Nella sua collezione più golosa dell’anno, Pupa ha proposto il blush rosato Sweet Meringue. La forma ricorda proprio quella di una piccola cupcake al burro ed è ricca di pigmenti puri che lo rendono intenso e modulabile, in base alle necessità. Si tratta di un blush proposto in un’unica tonalità, che corrisponde a un rosa medio caldo.

Pupa Color Therapy – Blush in Stick Water, Please!

Il brand propone anche un innovativo blush in stick in due nuance, una più rosa mattone, consigliata per incarnati chiari, una rosa che vira verso il color amaranto, adatta a pelli medie e scure. Il formato pratico lo rende ideale per trucchi pratici “on the go”. La formula contiene anche alga wakame, per tonificare e idratare la pelle.

Natasha Denona – My Dream Cheek Trio

Si tratta di una mini palette dedicata proprio al viso e pensata dal brand della nota truccatrice. Include un blush rosato e due cialde di gel illuminante che si trasformano in polvere. Il risultato finale sarà proprio in armonia con il trend di stagione, per splendide gote rosate.

Catrice – Blush Airblush

Nella nuova collezione di Catrice spunta un blush che regala un effetto naturale di guance sane e rosate. La formula è iperpigmentata e può essere modulabile in base al tipo di make up da realizzare. È disponibile in 4 nuance e tra queste spiccano le più rosate della gamma cromatica scelta dal brand: Berry Breeze (un rosa medio dal finish opaco), Cloud Wine (che contiene un mix di rosa chiari e scuri con finish brillante) e Rosy Love (rosa e terracotta).

Givenchy – Illuminate Prisme Libre

Chiudiamo questa carrellata di rosa con il brand che a questo colore ha deciso di dedicare un’intera collezione: si tratta della Pink Collection di Givenchy, all’interno della quale spicca una splendida polvere viso, con texture morbida. La nuance si chiama Soie Poudrée e regala un effetto rosato estremamente naturale. La confezione contiene 4 cialde rosa iridescenti e illuminanti, da spolverare sul viso per un effetto sano e naturalmente rosato.