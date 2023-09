3 palette trucco ispirate ai colori baby blues e rosa pastello

C’è una nuova tendenza in campo beauty che sta emergendo: stiamo parlando delle palette trucco ispirate ai colori baby blues e rosa pastello, un’interpretazione moderna di un look che ha radici profonde nella storia della moda e della bellezza.

Secondo i più attenti, questo make-up ha il suo centro nell’utilizzo dell’ombretto (rosa o azzurro) steso tutto intorno all’occhio, che incarna perfettamente l’estetica pastello. La tendenza di cui stiamo parlando emerge di tanto in tanto anche dai backstage delle sfilate, dove i make-up artist, insieme agli stilisti, sono i veri fautori delle tendenze che verranno. Anche la bellissima Iris Law aveva postato delle sue foto con un trucco perfettamente in linea con questa tendenza “polverosa”:

Che cos’è il trucco baby blues rosa pastello e da dove proviene?

Questo stile di trucco pastello ispirato ai baby blues e ai rosa pastello sta guadagnando terreno come una risposta ai make-up più intensi e il contouring, che hanno dominato i social negli ultimi anni. La bellezza ultra-definita ha già avuto il suo momento di gloria, ora sembra che le persone stiano cercando un approccio più morbido ed etereo alla bellezza.

La tendenza non è affatto nuova, e le sue radici sono molto antiche: i primi vittoriani, ad esempio, utilizzavano una polvere di perle per ottenere luminosità sul viso. Successivamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’introduzione di una “perla sintetica” piuttosto economica, conosciuta come ossicloruro di bismuto, ha reso disponibili prodotti di bellezza scintillanti su larga scala e l’ha fatta arrivare a tutti.

Negli anni ’60 e ’70, l’emporio londinese Biba ha venduto una palette di colori che si dice abbia plasmato l’estetica dell’era glam-rock. Questo stile è stato abbracciato da molte celebrità, tra cui Cher, e Anjelica Huston negli anni ’70, e Brooke Shields, Madonna e Cyndi Lauper negli anni ’80.

3 palette trucco per provare baby blues e rosa pastello

Oggi, l’interpretazione di questa tendenza è più semplice e intuitiva. Non richiede più la precisione estrema che caratterizzava i look del passato e si estende ben sopra la palpebra superiore, arrivando con l’ombretto quasi fino alle tempie. Make-up artist come Sam Visser hanno spiegato che questo stile di make-up è una progressione naturale nel mondo della bellezza, un modo per sfuggire all’iperrealismo filtrato che ci circonda.

Molte persone, preferiscono truccarsi da sole usando prodotti sviluppati da truccatori professionisti. Questi prodotti consentono di ottenere facilmente il look pastello senza dover passare ore davanti allo specchio. Tra questi ci sono sicuramente le mini palette di Chanel, che offrono colori “polverosi” al punto giusto per questo trend.

Palette Revolution Reloaded - Pan di Zucchero Palette di 15 cialde di ombretti dai colori pastello 5 € su Amazon Pro ideali per chi cerca colori pastello Contro Nessuno

Non è da meno nemmeno la palette “Pan di Zucchero” di Revolution, che grazie ai suoi 15 ombretti in cialda permette di sperimentare sia per quanto riguarda il baby blues che il rosa pastello.

Il fascino di questa tendenza sta nella possibilità di sperimentare e divertirsi con il trucco. Quindi, se volete dare al vostro make-up una svolta fresca e leggera, considerate l’idea di aggiungere alcune tonalità baby blues e rosa pastello alla vostra collezione di ombretti. Anche le palette di Dior sono perfette per questo tipo di make-up.