Le migliori 10 palettes ombretti per l'autunno inverno 2022/23

Le proposte make up per la stagione autunno inverno 2022/2023 si fanno calde e intense: alcune abbracciano lo stile nude, così come le palettes di ombretti, che virano verso toni intensi avvolgenti. Altre si ispirano ai colori della natura che cambia volto proprio durante l’autunno, basta pensare alle foglie degli alberi e alle splendide sfumature autunnali. Vediamo insieme le palette più belle lanciate dai migliori brand.

Guerlain – Ombres G

Fanno parte della Butterfly Collection e sono 6 palette di ombretti ad alta pigmentazione e metallizzati, che ricordano proprio i colori delle farfalle. Passano dall’oro al rosa, dall’arancione al blu e così via.

Charlotte Tilbury – Super Nudes

Charlotte Tilbury ha preparato la palette occhi con 6 ombretti mat, contenuta all’interno della collezione Super Nudes, si tratta di ombretti mat e vellutati, utili anche per effettuare un minuzioso contouring dell’area oculare.

Catrice Cosmetics – Fall in Colours

Il brand tedesco arriva con le sue palette autunnali, con i toni del rosa e del marrone, con un tocco di nero e grigio da abbinare, per accompagnare ogni tipo di incarnato.

Dior – 5 Couleur Eyeshadow Palette

Come il nome stesso suggerisce, la divisione “beauty” della maison ha preparato una limited edition che include anche il make up occhi in perfetto accordo con il rosso più rosso che c’è. Si chiama 5 Couleur Couture Eyeshadow Palette ed è disponibile in due versioni, “Reflexion” e “Mirror”. Sono tutti a lunga tenuta.

Mac Cosmetics – Tempting Fate

Il brand ha in serbo per l’autunno inverno 2022 una collezione che comprende una palette di 8 ombretti, che si ispirano proprio al colore delle foglie autunnali, con finish metallizzato, shimmer e satinato.

Diego Dalla Palma – Woman from another galaxy

La collezione in edizione limitata contiene una palette di ombretti scintillanti, con cialde pigmentate che vanno dal blu all’oro, passando per il rosa e il marrone.

Huda Beauty – Rose Quartz Palette & Love Fest Palette

Si tratta di una super palette che comprende 18 cialde di ombretti dalle tonalità sia calde che fredde, dove a essere protagonista è sicuramente il rosa. Inoltre, c’è la Love Fest Palette dell’omonima collezione, disponibile in diverse varianti, ognuna delle quali comprende 9 ombretti.

Natasha Denona – Mini Xenon Palette

La make up artist ha deciso di puntare per il prossimo autunno inverno 2022/2023 sullo smokey eyes, e per farlo ha lanciato la sua palette con 5 cialde multifinish, che vanno dal nero puro al bianco, passando per il grigio metallizzato. Si tratta della versione “fredda” della Mini Bronze Eyeshadow Palette, che ha spopolato questa estate.

Tom Ford – Eye Color Quad Palette

Tom Ford ha preparato delle palette speciali con una nuova formula che contiene pigmenti ed emollienti in grado di mimare la struttura delle Ceramidi della pelle. Sono ombretti a lunga tenuta e per l’autunno inverno. La palette è disponibile in due varianti che si intensificano nei toni, diventando più scuri per l’occasione: Velours Kaki e Violet Satiné.

Kiko Milano – Charming Escape Maxi Palette

Il brand italiano ha preparato una maxi palette irresistibile, contenente 12 cialde di ombretti che strizzano l’occhio alle tonalità del rosa, passando per l’oro e l’argento.