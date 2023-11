Hai mai sentito parlare del primer per capelli? È il nuovo must-have per ottenere una chioma splendente e sana, ma soprattutto per mantenere lo styling perfetto per ore. Simile al primer utilizzato nel make-up, questo prodotto si sta facendo strada come punto di partenza essenziale per una chioma sempre luminosa e ben curata.

A cosa serve il primer per capelli

Secondo esperti di bellezza e pubblicazioni importanti, il primer per capelli svolge un ruolo fondamentale nel preparare la chioma, rendendola morbida e pronta a ricevere qualsiasi trattamento successivo. Uno dei suoi vantaggi principali è la capacità di districare i capelli senza l’ausilio di pettini che, spesso, possono danneggiare la struttura dei capelli.

Se hai capelli ricci, questo prodotto è una vera e propria benedizione: aiuta a gestire l’umidità e a combattere il crespo, grazie alla presenza di ingredienti idratanti nella sua formula. Inoltre, è essenziale anche per coloro che preferiscono l’asciugatura con il phon, poiché crea uno strato protettivo che difende i capelli dal calore e dagli agenti esterni dannosi.

I Benefici Inaspettati del Primer per Capelli

Oltre alla sua capacità di preparare la chioma per lo styling e di mantenerla sana, il primer per capelli offre una serie di benefici che potrebbero sorprendere. Grazie alla sua formulazione arricchita da ingredienti idratanti e protettivi, il prodotto aiuta a ridurre la rottura dei capelli, fornendo una barriera contro l’azione dannosa delle fonti di calore come il phon o gli strumenti per lo styling.

Un altro vantaggio significativo è la sua capacità di minimizzare l’effetto crespo, un problema comune soprattutto in ambienti umidi. Questo è particolarmente utile per chi ha capelli ricci o tende a lottare con una chioma indisciplinata. Inoltre, il primer per capelli può estendere la durata della piega e dello styling, mantenendo intatta la bellezza della tua acconciatura per un tempo più lungo, senza compromettere la salute dei capelli.

In sostanza, il primer per capelli non è solo un prodotto per la preparazione, ma una difesa efficace contro i danni quotidiani, offrendo una chioma più gestibile, protetta e radiante. Incorporare questo step nella routine di cura dei capelli potrebbe fare la differenza nel mantenere una chioma invidiabile e resistente nel tempo.

Come applicare il primer per capelli

Ma qual è il modo migliore per applicarlo? Dopo aver lavato i capelli e averli preparati con shampoo, balsamo e maschera, è il momento di utilizzare il primer. Affinché possa agire al meglio, è consigliabile applicarlo sui capelli umidi, in modo che possa penetrare in profondità.

Insomma, il primer per capelli è il segreto per una chioma impeccabile, luminosa e ben protetta. È un passo fondamentale per garantire ai tuoi capelli la cura e l’attenzione di cui hanno bisogno, oltre a essere un alleato prezioso per uno styling impeccabile che dura tutto il giorno.

I primer da provare

Oggi, sul mercato, esistono diverse formule di primer per capelli, adatte a ogni tipo di chioma e esigenza. Dalle formule specifiche per capelli ricci a quelle per chiome lisce, dalle consistenze in crema a quelle in gel o spray, c’è un’ampia gamma tra cui scegliere. Eccone alcuni:

Pantene Pro-V Miracle 5-In-1 Pre-Styler, Spray per Capelli senza Risciacquo

Pantene Pro-V Miracle 5-In-1 Pre-Styler, Spray per Capelli senza Risciacquo Primer per capelli termoprotettore, per capelli modellabili in qualsiasi stile 5 € su Amazon 6 € risparmi 1 € Pro termoprotettore Contro Nessuno

Questo primer in spray rende i capelli flessibili e facili da modellare. Aiuta inolrte a rivitalizzare i capelli sfibrati e a renderli più forti. Protegge i capelli dal calore e dai danni dello styling. Ideale da usare come base di preparazione prima di procedere allo styling.

Davine – Primer per capelli This is a blow dry

Davine - Primer per capelli This is a blow dry Primer per capelli che si attiva col calore del phon, per una messa in piega duratura 32 € su Amazon Pro mantiene la piega a lungo Contro Nessuno

Primer da distribuire sui capelli ancora umidi, prima di procedere con l’asciugatura. In questo la piega sarà molto più duratura. La sua formula è stata pensata per attivarsi proprio con il calore del phon.

I Love Riccio Primer Oil Pre-Shampoo Idratante e Nutriente per Capelli Ricci

I Love Riccio Primer Oil Pre-Shampoo Idratante e Nutriente per Capelli Ricci Primer per capelli ricci a base di oli naturali di Argan, Macadamia, Jojoba, Mandorle e Oliva. Nutre i ricci prima del lavaggio 25 € su Amazon Pro con oli naturali Contro Nessuno

Si tratta di un primer pre-shampoo, con potere antiossidante. Idrata e nutre i ricci prima del lavaggio e grazie ad un concentrato di oli purissimi dona ai ricci idratazione ed elasticità rinforzandoli dall’interno.