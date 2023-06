5 palette ombretti perfette per il Pride 2023

Il Pride Month 2023 è arrivato e con esso si fa concreta l’opportunità di esprimere la creatività, l’individualità e l’appartenenza alla comunità LGBTQ+. Se sei un fan del trucco e vuoi celebrare il Pride con uno sguardo vibrante e colorato, abbiamo selezionato per te 5 fantastiche palette di ombretti, ognuna con un’ampia gamma di tonalità vivaci e accattivanti.

Che cos’è il Pride Month?

Facciamo un piccolo passo indietro: il Pride Month è un momento di celebrazione, consapevolezza e sostegno alla comunità LGBTQ+. Ogni anno, nel mese di giugno, si organizzano eventi e manifestazioni in tutto il mondo per onorare la storia e i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer. Il Pride Month affonda le sue radici nella lotta per l’uguaglianza e l’accettazione delle persone LGBTQ+, e commemora l’importante svolta avvenuta nel 1969 con i moti di Stonewall a New York City.

Durante questo mese, la comunità LGBTQ+ e i suoi alleati si uniscono per celebrare l’amore, l’autenticità e la libertà di esprimere la propria identità sessuale e di genere. È un momento di visibilità, di promozione dell’uguaglianza e di sostegno a tutti coloro che si battono per i diritti della comunità LGBTQ+.

I colori arcobaleno, simbolo del Pride

La bandiera del Pride, spesso chiamata bandiera arcobaleno, è diventata un simbolo universale della comunità LGBTQ+. La sua colorata composizione rappresenta l’unità, la diversità e l’inclusione. È composta da sei strisce orizzontali di diversi colori, ognuna delle quali ha un significato simbolico.

Il rosso simboleggia la vita e l’amore, ricordando che ogni individuo ha il diritto di amare e di essere amato senza discriminazioni.

simboleggia la vita e l’amore, ricordando che ogni individuo ha il diritto di amare e di essere amato senza discriminazioni. L’arancione rappresenta la guarigione e il sostegno, un invito a creare comunità in cui tutti possano sentirsi accettati e sostenuti.

rappresenta la guarigione e il sostegno, un invito a creare comunità in cui tutti possano sentirsi accettati e sostenuti. Il giallo simboleggia la luce del sole e la vitalità, richiamando alla gioia e all’ottimismo nella lotta per l’uguaglianza.

simboleggia la luce del sole e la vitalità, richiamando alla gioia e all’ottimismo nella lotta per l’uguaglianza. Il verde rappresenta la natura e la crescita, sottolineando la necessità di un progresso continuo verso una società più equa e inclusiva.

rappresenta la natura e la crescita, sottolineando la necessità di un progresso continuo verso una società più equa e inclusiva. Il turchese simboleggia l’arte e la magia, celebrando l’espressione creativa e l’importanza della cultura nella comunità LGBTQ+. L’indaco rappresenta la serenità e l’armonia, promuovendo la comprensione e la pace tra tutte le persone, indipendentemente dalla loro identità di genere o orientamento sessuale.

simboleggia l’arte e la magia, celebrando l’espressione creativa e l’importanza della cultura nella comunità LGBTQ+. L’indaco rappresenta la serenità e l’armonia, promuovendo la comprensione e la pace tra tutte le persone, indipendentemente dalla loro identità di genere o orientamento sessuale. Infine, il viola simboleggia il coraggio e la spiritualità, ricordando a tutti di essere fieri della propria autenticità e di difendere i propri diritti.

La bandiera del Pride unisce questi colori in un unico simbolo di solidarietà e lotta per l’uguaglianza, rappresentando l’amore e l’accettazione in tutte le sue forme. E ora che abbiamo le idee più chiare, passiamo al make up!

Le migliori palette per il Pride 2023

Sia che tu voglia creare un look audace e appariscente o qualcosa di più sottile e raffinato, queste 5 palette ti offrono infinite possibilità di esprimere te stesso durante il Pride Month 2023.

NYX – Palette Ultimate Shadow

Questa palette ti offre un’esplosione di colori arcobaleno, perfetti per creare look vivaci e audaci. Con una combinazione di tonalità matte e shimmer, potrai creare una vasta gamma di look ispirati al Pride.

Bh Cosmetics – Trendy in Tokyo Color Shadow Palette

Questa palette celebra l’amore e l’accettazione con una selezione di tonalità ispirate alla bandiera arcobaleno e permette di esprimere la propria creatività.

Makeup Revolution – Palette Reloaded

Questa palette offre un mix di colori vibranti e accattivanti, ispirati ai colori delle bandiere LGBTQ+ e permette di creare look audaci e festosi per il Pride.

Wet n Wild – Eye Shadow Palette

Questa palette ti incoraggia a essere te stesso senza alcuna riserva. Con tonalità vivaci e accattivanti, questa palette ti aiuterà a creare uno sguardo fiero e audace che riflette la tua autenticità durante il Pride.

Catrice Cosmetics – Limited edition Who I Am per il Pride 2023

Infine, con questa palette di Catrice, in edizione limitata, potrai sperimentare una vasta gamma di tonalità arcobaleno, la pigmentazione intensa e la varietà di finish ti permettono di creare look unici e spettacolari per il Pride.

Queste palette di ombretti offrono un’ampia scelta di colori, finish e ispirazioni per creare look spettacolari e vibranti durante il Pride 2023. Scegli la tua preferita e libera la tua creatività per celebrare la diversità e l’amore!