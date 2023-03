Paola e Chiara conquistano con Furore la scena del Roma Pride 2023: saranno le madrine della manifestazione che il primo sabato del giugno di ogni anno celebra l’accettazione, l’inclusione sociale e i diritti civili rivendicati dalla comunità LGBTQIA+.

Le due cantanti si sono esibite ancora una volta sul palco dell’Ariston durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo e Mario Colamarino, in merito al Roma Pride 2023, afferma:

Il loro talento e il loro glamour, abbinato a un modello femminile di indipendenza, ne fanno le testimonial perfette. Siamo certe e certi che il loro apporto e il loro impegno civile per la parità dei diritti contribuirà a far passare il messaggio che il nostro Paese non può più tollerare discriminazioni: l’unica strada è quella della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti.

“Siamo onorate di poter dare il nostro contributo ad una grande causa perché crediamo nell’affermazione dei diritti fondamentali. Ci sentiamo fiere di poter essere alla testa del corteo e di sostenere con convinzione la causa LGBTQIA+. Un mondo con più diritti è un mondo più giusto per tutte e tutti”, si schiera così la coppia di artiste, a difesa di quella che è più di una semplice manifestazione e che nasce con lo scopo di contrastare fenomeni di violenza ingiustificata.

Negli anni le due cantanti si sono sempre schierate a favore dei diritti civili e legali a tutela della comunità LGBTQIA+, conquistando la scena musicale mondiale con il singolo Vamos a bailar (Esta vida nueva) che fece da colonna sonora per il World Pride 2000 di Roma.

Il video musicale del singolo, diretto da Luca Guadagnino, trasformò le celebri sorelle Iezzi in un’icona internazionale, e ora che siamo alle porte dell’estate 2023, Paola e Chiara tornano a riempire le strade di Roma con la loro musica e come descritto nel brano Furore: “Adesso che il cuore scoppia, per le strade nella folla, è un arcobaleno, io non so fare a meno di averti con me”.