5 prodotti long lasting per un trucco occhi a lunga durata

Il trucco occhi è uno dei rituali di bellezza più amati dalle donne, ma spesso il make up tende a sbiadire durante la giornata. Fortunatamente, ci sono prodotti “long lasting” in commercio che promettono un trucco occhi a lunga durata. In questo articolo vedremo quali sono i prodotti migliori per avere un make up occhi impeccabile fino a tarda sera.

I prodotti long lasting per gli occhi, dal primer al fissatore spray

Prima di tutto, è importante preparare la pelle delle palpebre con un primer occhi, che aiuta a fissare il trucco e a evitare che si depositi nelle pieghe. Uno dei migliori primer in commercio è l'”Urban Decay Eyeshadow Primer Potion”. Si tratta di un primer trasparente, che si fonde facilmente sulla pelle e crea una base perfetta per l’ombretto. Inoltre, il primer aumenta l’intensità del colore dell’ombretto e ne prolunga la durata.

Ombretti e matite occhi a lunga durata

Per quanto riguarda l’ombretto, la scelta del prodotto è fondamentale per ottenere un trucco occhi a lunga durata. Gli ombretti in crema sono una buona opzione perché hanno una texture più resistente rispetto a quella in polvere.

Uno dei migliori ombretti in crema in commercio è il “Maybelline Color Tattoo 24HR”. Questo ombretto è resistente all’acqua e al sudore, garantendo una durata fino a 24 ore. La gamma di colori è ampia e permette di creare look sia naturali che più audaci. Della stessa linea, c’è anche il fondotinta “Super Stay 24HR Hybrid Powder-Foundation”, che fornisce un’ottima copertura, rimanendo comunque leggero sulla pelle.

Un’altra opzione per l’ombretto è quello in polvere, ma è importante scegliere prodotti di alta qualità che siano long lasting. Un ottimo cosmetico in questo senso è l’ombretto “Kat Von D Beauty Metal Crush Eyeshadow”. Questo ombretto in polvere ha una texture setosa e pigmenti ultra concentrati che garantiscono una lunga durata. Inoltre, la gamma di colori metallizzati è perfetta per creare look intensi e brillanti.

Per intensificare lo sguardo, la scelta della matita occhi è fondamentale. La matita dovrà essere morbida e facile da sfumare, ma al tempo stesso resistente all’acqua e al sudore. Una buona opzione è “MAC Pro Longwear Eye Liner”. Questa matita ha una formula resistente all’acqua e una texture cremosa che permette una facile applicazione e sfumatura. Inoltre, la durata è garantita fino a 12 ore.

Infine, per fissare il trucco e far sì che duri a lungo, è importante utilizzare un fissatore spray. Uno dei migliori in commercio è il “Make Up For Ever Mist & Fix”. Questo spray fissatore è a base di acqua e polimeri, che creano una barriera protettiva sul trucco e ne prolungano la durata. Inoltre, il prodotto è resistente all’acqua e al sudore e non appiccica la pelle.

Trucco a lunga durata, consigli finali sulla scelta e sull’utilizzo

Quanto alla durata dei prodotti, è importante anche tenere in considerazione la tipologia di pelle e di occhi per scegliere i prodotti più adatti. Ad esempio, se si hanno occhi sensibili, è preferibile scegliere prodotti delicati e testati oftalmologicamente. In ogni caso, a prescindere della durata, è sempre importante ricordare di rimuovere il trucco occhi alla fine della giornata per evitare irritazioni e infiammazioni.