Hapta, il primo applicatore di make up per truccarsi se si ha mobilità ridotta

L’Oréal ha presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas il primo applicatore portatile di make up, ideato appositamente per le persone con disabilità. Il nuovo dispositivo, chiamato Hapta, è stato progettato per soddisfare le esigenze di bellezza delle persone con mobilità ridotta sia di mani che di braccia. È stato presentato sui social del brand come “Il primo applicatore di trucco intelligente portatile e ultra preciso che offre la possibilità di applicare il rossetto a casa”.

Attualmente, le stime parlano di circa 50 milioni di persone in tutto il mondo che hanno ridotte capacità motorie. Si tratta di una condizione che, per motivi diversi, rende difficile l’applicazione del make up con i dispositivi classici e attualmente disponibili in commercio. “L’inclusività è al centro della nostra strategia di innovazione e tecnologia di bellezza”, ha dichiarato Barbara Lavernos, responsabile per la ricerca, l’innovazione e la tecnologia di L’Oréal.

Hapta, come è fatto il primo applicatore make up per chi ha difficoltà motorie

Lo sviluppo di Hapta si è basato sulla tecnologia originariamente ideata da Verily per creare posate e utensili da cucina anti tremore, e consente di applicare in modo preciso il rossetto, in totale autonomia. È caratterizzato da una combinazione di controlli intelligenti di movimento integrati e di accessori personalizzabili.

Tutto ciò è stato pensato per offrire alle persone con disabilità motoria un’applicazione del prodotto più precisa, una maggiore autonomia di movimento, una migliore esperienza d’uso. A partire dagli imballaggi e dalle confezioni dei cosmetici che possono rappresentare il primo grande limite da superare, prima ancora di usare il prodotto.

Hapta è caratterizzato da:

un attacco magnetico ergonomico

ergonomico può essere ruotato di 360 gradi e inclinato fino a 180 gradi

di 360 gradi e inclinato fino a 180 gradi Inoltre, l’applicatore è dotato di una funzione a scatto che consente a chi lo usa di impostare in modo intuitivo la posizione desiderata, di mantenerla durante l’uso e di memorizzare l’impostazione personalizzata per gli utilizzi successivi.

che consente a chi lo usa di impostare in modo intuitivo la posizione desiderata, di mantenerla durante l’uso e di memorizzare l’impostazione personalizzata per gli utilizzi successivi. La batteria integrata ricaricabile permette un uso continuativo di circa un’ora, che corrisponde più o meno a 10 utilizzi.

Perché Hapta segna un importante passo avanti nella cosmetica

La tecnologia al servizio dell’inclusività si rivela importante per aiutare ad elevare la percezione della cosmetica da semplice vezzo estetico a qualcosa di più. Hapta può dare il suo contributo di rilevanza nella sfera emotiva delle persone e al rapporto che si ha con il proprio corpo e il proprio aspetto.

Inoltre, Hapta può aiutare le persone a sentirsi più sicure di sé e indipendenti. Anche quando si tratta di quei piccoli gesti che per tante altre persone rappresentano la quotidianità. Basta pensare al “semplice” gesto di mettersi il rossetto davanti a uno specchio. Per questo nel 2023 Lancôme, brand che fa parte del Gruppo L’Oréal, sperimenterà il suo utilizzo partendo con un applicatore di rossetto, ma è solo l’inizio.

L’applicatore Hapta rappresenta un passo importante in avanti, verso una maggiore inclusione nella bellezza e nell’industria della cosmetica. È una dimostrazione tangibile di come la tecnologia possa essere utilizzata per creare un mondo più accessibile e inclusivo per tutti e in qualsiasi ambito, make up e cosmetica compresi.