Matita nera occhi, la guida per un trucco impeccabile

È la regina del trucco per gli occhi e, di fatto, è uno dei prodotti indispensabili per realizzare qualsiasi make-up, dal più semplice al più complesso: la matita nera per gli occhi è l’elemento che dà profondità allo sguardo e definisce perfettamente la forma degli occhi enfatizzandola.

A seconda del tipo di matita utilizzato si possono sperimentare look diversi: linea sottile per make-up naturale, linea spessa e geometrica per trucco retrò, smokey eyes un un look sofisticato e sensuale. Scopriamo come applicare la matita nera e come sfumarla e farla durare più a lungo.

Matita nera occhi: a cosa serve?

Studiata per essere applicata all’interno dell’occhio, la matita nera non provoca né irritazioni né allergie. Il suo uso è finalizzato a sottolineare lo sguardo valorizzandone la bellezza.

Il colore nero della mina ha, infatti, l’obiettivo di rendere lo sguardo più intenso e seducente. A seconda di come la si usa, con la matita si possono ottenere differenti risultati: da quelli più dark al trucco più romantico. Di fatto, la matita nera è uno dei prodotti indispensabili per qualsiasi tipo di trucco insieme con il fondotinta, il mascara e il fard.

Come applicare la matita nera occhi

Abbiamo raccolto per voi una serie di consigli e trucchetti per stilare una guida completa per applicare correttamente la matita:

se siete è ancora poco pratiche nel definire una linea netta: tratteggiate con la matita il contorno occhi alla base delle ciglia con piccoli tratti e, successivamente, uniteli disegnando una riga completa;

partite dall'angolo interno della palpebra superiore e si disegnate una linea gradualmente più spessa verso l'esterno. L'operazione va ripetuta sulla palpebra inferiore. Le due linee si devono unire in modo che si incontrino nell'angolo interno dell'occhio;

con le matite con mina dura potete tracciare linee definite, passandole appena sopra all’attaccatura delle ciglia. È importante tenere la mano ferma per evitare sbavature;

per un effetto più marcato si può creare la "codina" con la matita;

per ingrandire gli occhi piccoli basterà, invece, scurire l’attaccatura delle ciglia;

per un effetto più intenso, ripassate la matita nera fino alla rima interna, superiore e inferiore, un paio di volte.

3 consigli per sfumare la matita nera occhi

Chi ha detto che per realizzare lo smokey eyes serva l‘eyeliner liquido? Con la matita nera si può realizzare un effetto sfumato perfetto, ecco come:

utilizzate una matita dalla mina morbida , da sfumare con un pennellino a penna;

cercate di non far diventare troppo grande e scura la sfumatura verso la parte più interna dell'occhio;

disegnate una riga sottile e procedere gradualmente a piccoli tratti sfumando il colore con un pennellino obliquo verso l'esterno e verso l'alto, con movimenti lievemente circolari. Il risultato sarà un trucco degradé molto raffinato;

molto raffinato; per enfatizzare la sfumatura, completate il trucco tamponando e sfumando un ombretto in tono o a contrasto.

Come far durare la matita nera occhi più a lungo?

Uno dei punti “deboli” della matita occhi, soprattutto se la mina è molto morbida, è che potrebbe sciogliersi e, di conseguenza, perdere di intensità. Per evitare il problema le soluzioni che potreste adottare sono diverse, eccone alcune:

optate per una matita occhi waterproof ultra resistente, fino a 24 ore di colore; continuate a utilizzare il classico kajal (poco duraturo) aggiungendo un ombretto in polvere. In questo caso, la polvere fissa la parte “grassa” della matita donando un make-up long lasting; prestate attenzione al correttore: applicarne una quantità eccessiva sotto l’occhio tenderà a far colare velocemente il colore della matita sotto gli occhi. Per evitare il così detto “effetto panda”, fissate il correttore con una cipria trasparente e poi applicate la matita nera; prima di applicare la matita nera nella rima interna dell’occhio, passate sopra un cotton fioc. Questo servirà ad eliminare ogni residuo di grasso presente e permetterà al colore di aderire meglio.

Matita nera occhi o eyeliner?

La matita nera non esclude l’uso dell’eyeliner. Anzi, usati insieme i due cosmetici rendono il make-up molto più duraturo e preciso. La matita nera viene spesso utilizzata prima di applicare l’eyeliner per rendere la linea definitiva più precisa.

Per creare un look grafico è bene usare l’eyeliner, ma per chi ha poca dimestichezza con il suo uso la matita (dalla mina dura e sottile) utilizzata prima segna la strada dove stendere l’eyeliner.

Il dubbio se sia meglio scegliere matita o eyeliner, quindi, non ha ragione di esistere, poiché entrambe permettono di migliorare il taglio degli occhi, donando intensità e magnetismo allo sguardo. Le differenze tra la matita nera e l’eyeliner stanno in alcuni accorgimenti d’uso. Vediamo quali sono:

con l’ eyeliner si ha la possibilità di una maggiore precisione del tratto , che permette linee anche molto sottili. L’eyeliner però è un prodotto che tende a seccare molto rapidamente, dunque, occorre comprare spesso un nuovo prodotto;

si ha la possibilità di una maggiore , che permette linee anche molto sottili. L’eyeliner però è un prodotto che tende a seccare molto rapidamente, dunque, occorre comprare spesso un nuovo prodotto; con la matita nera, invece, si è in grado di modulare la grandezza dell’occhio, allargando o allungando lo sguardo con maggiore facilità. La matita risulta, dunque, più adatta anche a chi è alle prime armi. Uno dei punti deboli della matita è la sua tenuta, soprattutto in estate. Infatti rispetto all’eyeliner, tende a sciogliersi e a sbavare molto più rapidamente.

Matita nera occhi: 5 consigli per gli acquisti

Scopriamo quali sono i migliori prodotti da acquistare.

1. BareMinerals – Matita occhi nera Lasting Line

Questa matita regala un colore ultra intenso. La sua formula ricca di minerali rimane morbida e cremosa e regala un finish a lunga tenuta a prova di macchie e sbavature.

Disponibile su Douglas; prezzo 20,99 euro

Acquista ora

2. Matita Occhi Nera Waterproof – Yves Saint Laurent

Facile da applicare, crea un finish opaco che dura fino a 16 ore. Grazie alla sua texture scorrevole, sottolinea lo sguardo con un effetto naturale o più intenso. Una formula a long lasting, cremosa e iper pigmentata per un look sempre al top.

Disponibile su Sephora; prezzo 29,90 euro

Acquista ora

3. Le Crayon Yeux – Matita Per Occhi – CHANEL

Una matita che delinea il contorno dell’occhio con un colore intenso, facile da applicare. La morbidissima gomma in lattice consente di creare un effetto sfumato. Il risultato è uno sguardo sottolineato con precisione.

Disponibile su Sephora; prezzo 26,50 euro

Acquista ora

4. Khôl Hypnôse Waterproof – Matita nera Occhi – Lancôme

Una matita per gli occhi attraente e dal tratto preciso, fornita in una gamma di colori luminosi, incredibilmente morbidi e molto facili da applicare per un risultato a lunga durata. Disponibile su Sephora; prezzo 23,90 euro Acquista ora