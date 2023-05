6 consigli per fare asciugare i capelli in modo naturale

Fare asciugare i capelli in modo naturale è un’ottima soluzione per evitare danni alla chioma causati dall’utilizzo frequente di phon e piastre. Inoltre, questa tecnica può aiutare a mantenere i capelli sani e lucidi a lungo termine. Il modo in cui si asciugano i capelli può infatti avere un impatto significativo sul loro aspetto. Molti di noi si affidano al classico phon per asciugarli, ma questo può danneggiarli a lungo termine. Fare asciugare i capelli in modo naturale, invece, è un’ottima soluzione – quando le condizioni meteo lo permettono – per mantenere i capelli sani e forti.

6 buoni consigli per fare asciugare i capelli in modo naturale

Esploriamo insieme sei consigli per farli asciugare in modo naturale che ti aiuteranno a ottenere capelli morbidi, setosi e lucenti.

1. Scegli la giusta pettinatura:

Se vuoi far asciugare i tuoi capelli in modo naturale, scegli una pettinatura che ti permetta di farli respirare. Evita di fare una coda di cavallo stretta o di usare forcine, poiché queste possono impedire la circolazione dell’aria. Invece, opta per una pettinatura morbida come una treccia o uno chignon morbido.

2. Usa una salvietta in microfibra:

Una salvietta in microfibra è un’ottima alternativa al phon per asciugare i capelli. Queste salviette assorbono l’umidità dai capelli senza sfregarli troppo, evitando così la rottura del fusto. Inoltre, sono anche utili per rimuovere l’acqua in eccesso subito dopo aver lavato i capelli.

3. Evita di pettinare i capelli bagnati:

I capelli bagnati sono molto più fragili di quelli asciutti. Pertanto, evita di pettinarli quando sono bagnati, poiché questo può causare la rottura e la formazione di nodi. Invece, attendi che i capelli siano asciutti o utilizza un pettine a denti larghi per districarli delicatamente.

4. Lascia i capelli asciugare all’aria aperta:

Lasciare i capelli asciugare all’aria aperta è il modo più naturale per farli asciugare. Tuttavia, ci vuole più tempo rispetto all’utilizzo del phon. Assicurati di avere il tempo sufficiente per farli asciugare completamente e evita di uscire di casa con i capelli ancora umidi.

5. Usa oli naturali:

Gli oli naturali sono un’ottima soluzione per mantenere i capelli sani e idratati. L’olio di cocco, ad esempio, è un rimedio naturale per idratare i capelli e renderli morbidi e lucenti. Inoltre, l’olio di argan è ideale per proteggere i capelli dagli agenti atmosferici e dalla disidratazione.

6. Utilizza prodotti specifici:

Esistono anche prodotti specifici per agevolare l’asciugatura dei capelli in modo naturale. Ad esempio, lo spray salino può creare onde naturali sui capelli, mentre la crema per lo styling può aiutare a controllare il crespo e a mantenere i capelli morbidi e setosi.

Per concludere, ricorda che fare asciugare i capelli in modo naturale richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma può aiutare significativamente a mantenere i capelli sani e lucidi nel tempo.