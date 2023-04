5 prodotti e maschere per preparare i capelli alla primavera ed estate 2023

Con l’arrivo della primavera e dell’estate 2023, molti di noi sono alla ricerca dei prodotti migliori per preparare i nostri capelli alle condizioni climatiche tipiche di queste stagioni. La buona notizia è che ci sono molte maschere e prodotti disponibili sul mercato che possono aiutare a proteggere i nostri capelli dalle radiazioni solari e dall’umidità, aiutando a mantenerli sani e belli durante la stagione.

Scegliere i prodotti giusti per le proprie esigenze di capelli può fare la differenza e può aiutare a proteggerli dalle condizioni più estreme, mantenendoli sani e splendenti durante le stagioni e le temperature più “difficili”. Utilizzando maschere idratanti, prodotti per la protezione solare e altri cosmetici specifici per la propria texture dei capelli, si può mantenere una chioma sana e radiosa durante le stagioni più calde così come tutto il resto dell’anno.

I prodotti da provare in base ai tipi di capelli e alle esigenze dei capelli

Una delle prime cose che bisogna fare per preparare i nostri capelli sia alla primavera che all’estate è idratarli in profondità, soprattutto se hanno subito danni durante l’inverno, dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli o per via dell’utilizzo di phon e piastre. Una maschera idratante può essere utile per questo scopo.

Maschera riparatrice – Kérastase

La maschera Repair di Kérastase è una buona scelta, poiché contiene ingredienti nutrienti come l’acido ialuronico e la ceramide, che aiutano a riparare i capelli danneggiati e a mantenerli idratati.

Protezione solare – Phyto

Per proteggere i capelli dai danni causati dal sole, è importante utilizzare prodotti specifici con protezione solare. Il prodotto in commercio che si sta facendo notare per questo tipo di protezione è l’olio solare protettivo Phyto Plage. Questo prodotto non solo protegge i capelli dai raggi UV, ma contiene anche ingredienti nutrienti come l’olio di jojoba e l’olio di calendula per mantenere i capelli idratati.

Integratore di vitamine – Viviscal

Per prevenire la perdita di capelli, può essere utile anche integrare prodotti che contengono biotina e vitamine B. Uno di questi è il trattamento attivatore di crescita dei capelli di Viviscal, che contiene biotina, vitamine B e altri ingredienti nutrienti che aiutano a promuovere la crescita dei capelli e a mantenerli sani.

Crema volumizzante – Aveda

Per chi ha i capelli fini o che tendono ad appesantirsi a causa dell’umidità, un buon prodotto è la crema volumizzante di Aveda. Questa formula contiene ingredienti naturali come il tè verde e l’aloe vera per dare volume ai capelli senza appesantirli.

Crema per capelli ricci – Ouidad

Infine, per chi ha i capelli ricci, è importante trovare prodotti che aiutino a mantenere la forma e a controllare il temutissimo effetto crespo. Una buona scelta in questo senso è la crema per capelli ricci di Ouidad. Questa formulazione specifica contiene ingredienti come l’olio di cocco e la cheratina per mantenere i capelli idratati e definire i ricci.

Per concludere, è importante ricordare di scegliere i prodotti giusti per le proprie esigenze, tenendo conto della propria texture dei capelli e delle condizioni climatiche. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto per capelli, inoltre, è sempre consigliabile leggere attentamente le istruzioni e fare un test su una piccola porzione di capelli per evitare eventuali reazioni allergiche.