6 creme solari spray da vaporizzare sopra il make-up viso

Il sole è finalmente tornato a splendere, portando con sé la voglia di trascorrere del tempo all’aperto, godendosi il caldo e i raggi di sole sulla pelle. Ma cosa succede quando hai già completato la tua skincare routine, il tuo make up e hai bisogno di protezione solare? Non temere, perché esistono creme solari spray da vaporizzare sul viso e sopra il trucco, e che ti permetteranno di proteggerti dai dannosi raggi solari.

Si tratta di prodotti a metà strada tra acque spray e protezioni solari con SPF, formulati con lo scopo di fissare il make up, idratare la pelle e proteggerla dal sole. Sono cosmetici concepiti proprio in forma “gassosa” per far sì che vengano vaporizzati sul viso con un semplice gesto, senza la necessità di spalmare il prodotto con le mani, come avviene con le creme tradizionali.

Spray solari da usare sopra il make up, i prodotti da provare

Vediamo alcuni prodotti attualmente disponibili in commercio da provare immediatamente, per non rinunciare né al make up né alla protezione solare la prossima estate!

Garnier Ambre Solaire – Over Makeup Super Spray Protezione UV SPF50

È uno spray solare ad alta protezione, con SPF 50, che offre una protezione efficace contro i raggi UVA e UVB. La sua formula leggera si vaporizza uniformemente sul viso, fornendo una barriera protettiva senza compromettere il trucco. Questo prodotto è anche resistente all’acqua, ideale per le giornate trascorse in spiaggia o in piscina.

Bionike Spray SPF 50+

Questo spray offre una protezione solare ad ampio spettro con un elevato SPF 50+. La sua formula leggera e trasparente si vaporizza facilmente sul viso, creando una barriera protettiva contro i raggi UVA e UVB. È ideale per un’applicazione veloce e comoda sopra il tuo trucco viso. Il brand, inoltre, garantisce l’efficacia anche sulle pelli più sensibili, dato che sono tutti nickel tested.

Bioderma, Hydrabio Acqua Protettiva SPF 30

Questo spray solare da viso è dotato di un’applicazione ultra-leggera e rapida. La sua formula innovativa offre una protezione SPF 30, proteggendo la tua pelle dai raggi UVA e UVB. È inoltre resistente all’acqua e non ostruisce i pori, inoltre contribuisce a fissare il make up.

Coola – Makeup Setting Spray SPF 30

È un’opzione ideale per chi cerca una protezione solare ad ampio spettro da mettere proprio sopra il make up e allo stesso tempo fissare il trucco. La sua formula ultra-leggera si assorbe rapidamente senza lasciare residui oleosi, garantendo un aspetto fresco e naturale.

Shiseido – Sun Care Sports Invisible Protective Mist

Questo spray solare offre una protezione ad ampio spettro con un fattore di protezione alto e resistente all’acqua. La sua formula leggera e trasparente si vaporizza delicatamente, creando uno strato protettivo contro i raggi solari dannosi. Resiste anche al sudore ed è stato formulato pensando anche agli animi più sportivi, che hanno ugualment bisogno di protezione da sole.

Bilboa – Spray Viso Protettivo con Protezione SPF 30

Questo Spray è arricchito con Vitamina C, svolge un’azione antiossidante, anti età e anti macchie. Protegge e rinfresca, ed è ottimo da applicare sul Make Up.

Con questi prodotti di creme solari spray da vaporizzare sul viso non dovrai più rinunciare alla protezione solare per mantenere il tuo trucco impeccabile. Scegli quello che meglio si adatta alle tue esigenze e goditi il sole in tutta sicurezza, sapendo di avere una pelle protetta. Ricorda sempre di riapplicare regolarmente il prodotto solare per una protezione ottimale durante tutta la giornata.