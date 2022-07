6 acque rinfrescanti e toniche per viso e corpo da avere in borsa in estate

Le temperature si fanno roventi e per questo avere in borsa un prodotto che possa dare sollievo e rinfrescare è sicuramente una buona idea: per questo arrivano in soccorso le acque rinfrescanti e toniche per il viso e il corpo, gli alleati di bellezza e benessere per l’estate 2022.

Ideali da portare in viaggio, in spiaggia oppure da tenere a portata di mano durante le ore passate alla scrivania davanti al computer, questi prodotti spray riescono in un solo gesto a dare idratazione ed energia. Esistono acque rinfrescanti specifiche per il viso e per il corpo ma non solo: molte sono formulate per non appesantire la pelle mista o grassa e altre invece si prefiggono lo scopo di idratare anche le pelli più secche.

Alcune contengono persino principi attivi e vitamine in grado di rispondere alle esigenze più comuni con una sola vaporizzazione, altre riescono a fissare il make-up nonostante le alte temperature e il sudore.

Acque rinfrescanti per il viso

Da quelli idratanti unisex alle acque rinfrescanti per le pelli più problematiche, vediamo insieme alcuni prodotti spray per rinfrescare il viso durante l’estate.

Weleda Spray Viso Rinfrescante Opuntia

Weleda Spray Viso Rinfrescante Opuntia Un nome, una garanzia: l’acqua spray di Weleda dona sollievo e idratazione istantanei 6 € su Amazon 8 € risparmi 2 € Pro ingredienti naturali Contro Nessuno

Questo spray privo di oli disseta e rinfresca la pelle stanca e messa a dura prova dalle temperature estive. Il brand la consiglia particolarmente dopo l’esposizione solare, come fissante per il make-up oppure dopo la depilazione per lenire la pelle. È ideale anche da usare in qualsiasi momento della giornata per una sensazione di freschezza istantanea. Contiene il succo di foglia di Aloe, estratto di stelo di Opuntia Ficus-Indica e acqua di Hamamelis virginiana.

Caudalie – beauty elixir

Questo spray rappresenta un vero e proprio elisir di bellezza del brand, e non è una novità, bensì un caposaldo di Caudalie. Beauty Elixir è stato infatti creato nel 1997 e rappresenta un vero e proprio sollievo per qualsiasi tipo di pelle.

La Roche Posay Serozinc

La Roche Posay Serozinc Acqua spray pensata specificatamente per le pelli impure e che tendono a soffrire di imperfezioni. 9 € su Amazon 34 € risparmi 25 € Pro ideale per le pelli grasse Contro Nessuno

Questo tonico rinfrescante è stato pensato per le pelli più grasse e naturalmente predisposte a brufoli e imperfezioni. La sua formula infatti contiene solfato di zinco, utile per ridurre il sebo e far sparire l’effetto lucido dal viso.

Evian – facial spray

Quando si parla di acqua e spray idratanti è impossibile non citare Evian: è forse l’acqua idratante più famosa, quella che ha aperto la strada poi a tutte le altre. Resa celebre dalle star che da anni la usano come elisir di bellezza esclusivo, oggi Evian è alla portata di tutti, con il suo pH neutro, idratante, rinfrescante e tonificante.

Acqua rinfrescante per il corpo

In estate non è solo il viso ad avere necessità di essere idratato e rinfrescato, per questo molti brand hanno pensato a delle acque spray specifiche per il corpo, vediamo le migliori.

Neutrogena – Hydro Boost acqua spray idratante per il corpo

Questo spray idratante calma la sete della pelle grazie la sua formula rinfrescante che fornisce al corpo tutta l’idratazione di cui ha bisogno, in un solo gesto. La sua texture è leggera e penetra rapidamente senza lasciare traccia.

Acqua Naturale di Cocco e Aloe vera – Spray idratante

Acqua Naturale di Cocco e Aloe vera - Spray idratante Acqua spray idratante a base di cocco e aloe, ideale per il corpo ma anche per viso e capelli 5 € su Amazon Pro A base di olio di cocco Contro Nessuno

Acqua Spray per il corpo adatta anche ad essere utilizzato sul viso e capelli, privo di alcol e profumato al cocco. Combina l’azione dell’acqua di cocco alle proprietà del succo di Aloe vera, è l’alleato ideale quando la pelle ha più bisogno di idratazione, soprattutto in estate dopo l’esposizione al sole, per idratare la pelle.