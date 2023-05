La protezione solare per il capelli è il prodotto necessario per l'estate 2023

L’estate è alle porte e, insieme alle vacanze al mare e ai bagni in piscina, arriva anche l’esposizione ai raggi solari, sia per la pelle ma anche per i capelli. Mentre la protezione solare per il corpo è un concetto ampiamente conosciuto, molti trascurano la protezione dei propri capelli dai danni causati dal sole, dall’acqua salata e dal cloro. Tuttavia, per mantenere i capelli sani e belli anche durante l’estate 2023, è essenziale prendersi cura di loro con prodotti specifici.

Secondo esperti di dermatologia e parrucchieri professionisti, l’esposizione prolungata ai raggi UV può danneggiare la struttura dei capelli, rendendoli secchi, fragili e opachi. La radiazione UVB può danneggiare la cuticola del capello, provocando una perdita di idratazione e favorendo la comparsa di doppie punte. Allo stesso tempo, i raggi UVA possono penetrare all’interno del fusto del capello, indebolendolo e causando un deterioramento del colore.

Protezione solare per i capelli, i prodotti da provare

Per fortuna, l’industria dei prodotti per capelli ha sviluppato una vasta gamma di soluzioni specifiche per la protezione solare. Ecco alcuni dei migliori prodotti attualmente in commercio da mettere subito alla prova:

Aveda Sun Care Protective Hair Veil

Questo prodotto leggero pensato da Aveda, forma una barriera protettiva sui capelli per difenderli dai danni causati dal sole. Contiene filtri UV naturali derivati dalla corteccia dell’albero di canfora per aiutare a prevenire lo sbiadimento del colore e la secchezza.

Kérastase Soleil Huile Sirène Hair Oil

Quest’olio per capelli formulato da Kérastase è leggero e non grasso è offre una protezione solare grazie al suo filtro UV integrato. Contiene anche ingredienti nutrienti che aiutano a prevenire la secchezza e a mantenere i capelli idratati e lucenti durante l’esposizione al sole.

Bumble and bumble Hairdresser’s Invisible Oil Heat/UV Protective Primer:

Questa lozione protettiva per capelli contiene una miscela di oli leggeri che aiutano a proteggere i capelli dai danni del sole e dal calore degli strumenti di styling che usano il calore per la piega. Agisce come una base protettiva prima dell’uso di phon, piastra o ferro arricciacapelli.

Proteggere i capelli dal sole, consigli per un corretto utilizzo

È importante sottolineare che oltre all’utilizzo di prodotti specifici per la protezione solare dei capelli, è consigliabile prendere ulteriori precauzioni per proteggere la chioma durante l’estate.

Ad esempio, indossare un cappello o una bandana può fornire ulteriore protezione dai raggi solari diretti. Inoltre, evitare l’esposizione prolungata al sole durante le ore più calde della giornata e risciacquare i capelli con acqua dolce dopo il contatto con l’acqua salata o il cloro aiuterà a ridurre i danni.

Per concludere, la protezione solare per i capelli è un aspetto spesso trascurato della routine estiva, ma prendersi cura della propria chioma durante l’estate può fare la differenza tra capelli sani e danneggiati. Utilizzando prodotti specifici e adottando buone pratiche di protezione, è possibile preservare la bellezza e la salute dei capelli, anche durante i mesi più caldi dell’anno. Ricordate di consultare sempre un esperto in caso di dubbi o problematiche specifiche relative alla vostra chioma e di seguire le istruzioni riportate sui prodotti per ottenere i migliori risultati.