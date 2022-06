6 novità Sephora per un'estate 2022 effetto glow & shine

L’estate 2022 porta con sé come da tradizione le tendenze del periodo, fatte di luce e pelle baciata dal sole. Tra i trend più desiderati del momento c’è quello del cosiddetto “glow & shine”. Si tratta proprio di quel bagliore luminoso della pelle che si manifesta ogni volta che si incontra la luce. Un effetto che spesso si vede nelle foto e nei video delle celebrities sui social e che si ottiene soprattutto d’estate quando la pelle comincia piano piano ad abbronzarsi.

Sephora ha preparato una serie di novità cosmetiche dei brand più blasonati del momento, acquistabili direttamente nelle profumerie ma anche online, proprio per realizzare il bagliore della pelle e cominciare letteralmente a brillare sotto il sole estivo. Ecco i prodotti da provare assolutamente.

Effetto glow & shine sulle labbra

Partiamo dalla bocca, dove bastano davvero pochi gesti per brillare immediatamente:

Anastasia Beverly Hills Lip Gloss

Questo lipgloss alla vaniglia massimizza la brillantezza con il suo finish luminoso in una sola passata. Può essere usato sulle labbra nude per un colore naturale oppure su una tonalità chiara di rossetto, per ottenere un effetto finale decisamente glow.

Effetto glow & shine su tutto il viso

L’effetto brillante naturalmente si estende a tutto il resto del viso con questi irresistibili prodotti:

Fenty Beauty Toast’d Swirl

Disponibile in due nuance, si tratta di un bronzer scintillante in edizione limitata, da poter usare sia sul viso che sui punti strategici del corpo, come ad esempio spalle, scapole e décolleté. La sua formula ultra-liscia e illuminante viene amplificata dal calore della pelle, per una luminosità effetto sun kissed, praticamente dalla testa ai piedi.

Charlotte Tilbury Beautiful Skin Sub-Kissed Glow

Si tratta di un abbronzante in crema da usare per ottenere una pelle baciata dal sole e un’abbronzatura scintillante. Per trarre il meglio da questo prodotto va steso delicatamente sulla pelle, sfumandolo con un pennello in modo da ottenere una brillantezza più diffusa e omogenea.

Fenty Beauty Sun Stalk’r

Questa palette per l’incarnato contiene tutto il necessario per abbronzare, definire e illuminare, per un effetto baciato dal sole praticamente perfetto. Contiene tonalità illuminanti facili da stendere, a lunga tenuta e no transfer. Alcune cialde regalano invece un finish opaco, per donare alla pelle un aspetto naturale. Le formulazioni contengono estratti di mango e papaya, per illuminare e idratare ulteriormente la pelle.

Nudestix Gold Glam Kit

Questo kit contiene tre prodotti in edizione limitata per celebrare l’estate e brillare sotto i raggi del sole. Include:

Magnetic Luminous Eye Color per gli occhi

Nude Lip Glace per le labbra

Nudies Glow All-over highlight per illuminare tutto il viso

Inoltre, nella confezione è incluso un cofanetto in edizione limitata, ispirato al festival creato dalla live artist Jessica Gorlicky, per contenere e portare con sé i prodotti.

Clarins Value Pack Ever Bronze & Blush Kit Terra

Il kit speciale di Clarins contiene:

Terra Abbronzante Ever Bronze & Blush

Pennello retraibile

Trousse

Il cofanetto speciale offre ciò che serve per riscaldare l’incarnato, intensificare e prolungare la naturale abbronzatura dei mesi estivi. Si tratta dell’essenziale pensato proprio per l’estate, per illuminare la pelle e scolpire lineamenti del viso rendendo il volto più bello, nutrendolo e idratandolo a dovere.