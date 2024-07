7 cosmetici per un trucco glow alla Penelope in Bridgerton

La terza stagione di Bridgerton ha visto una trasformazione significativa per il personaggio di Penelope Featherington, interpretato da Nicola Coughlan. Con il suo nuovo look, Penelope passa da essere una “parete di fiori” a una vera protagonista, e il trucco gioca un ruolo cruciale in questa metamorfosi. Vediamo quali cosmetici e tecniche sono stati utilizzati per creare il suo trucco glow iconico.

La base perfetta

Per ottenere una pelle luminosa come quella di Penelope, la chiave è una base impeccabile. Il makeup artist di Bridgerton ha utilizzato fondotinta leggeri e idratanti che donano un effetto naturale e radioso. Tra i prodotti preferiti ci sono i BB cream e i CC cream, che uniformano il tono della pelle senza appesantirla. L’uso di un primer illuminante aiuta a creare una base liscia e a far durare il trucco più a lungo.

Illuminanti e blush

Gli illuminanti sono fondamentali per creare un effetto glow. Vengono applicati strategicamente sugli zigomi, l’arco di Cupido, il ponte del naso e l’arcata sopraccigliare per catturare la luce e dare un aspetto etereo. I blush in tonalità pesca o rosa tenue sono utilizzati per aggiungere un tocco di colore sano e naturale. La combinazione di questi prodotti dona a Penelope quel bagliore distintivo che la fa risplendere nelle scene più importanti.

Trucco occhi scintillante

Per gli occhi, la scelta ricade su ombretti dai toni neutri ma scintillanti. La palette di colori include sfumature dorate, rame e bronzo che esaltano gli occhi senza risultare troppo pesanti. L’aggiunta di piccoli dettagli come gemme o glitter nell’angolo interno degli occhi crea un punto focale luminoso e intrigante. Mascara volumizzanti e ciglia finte completano il look, rendendo gli occhi di Penelope il centro dell’attenzione.

Labbra eleganti

Le labbra di Penelope sono truccate con tonalità naturali che spaziano dal nude al rosa antico, spesso completate da un lucidalabbra per un effetto plump e idratato. In alcune scene chiave, Penelope indossa rossetti rossi, che sottolineano la sua evoluzione e sicurezza crescente. La scelta dei rossetti è attentamente calibrata per complementare i colori del suo abbigliamento e del suo trucco occhi, creando un’armonia visiva complessiva.

Dettagli e accessori

Non solo il trucco, ma anche i capelli di Penelope ricevono un trattamento speciale. Le onde morbide e voluminose, spesso abbellite con accessori come nastri e perle, contribuiscono a creare un look romantico e sofisticato. I costumi, disegnati per rispecchiare la sua trasformazione interna, utilizzano colori e tessuti che esaltano il suo incarnato e la sua personalità emergente.

7 Prodotti consigliati

Ricapitolando, per replicare il trucco glow di Penelope, alcuni prodotti consigliati includono:

Fondotinta leggero: BB cream o CC cream per un effetto naturale. Primer illuminante: per una base luminosa e duratura. Illuminante: da applicare sugli zigomi, naso e arcata sopraccigliare. Blush: in tonalità pesca o rosa tenue. Ombretti scintillanti: in sfumature dorate, rame e bronzo. Mascara volumizzante: per ciglia folte e definite. Rossetti naturali: nude o rosa antico, con opzioni di rosso per le occasioni speciali.

Il trucco di Penelope in Bridgerton è il risultato di una combinazione armoniosa di prodotti e tecniche che mettono in risalto la sua bellezza naturale e la sua nuova fiducia in sé stessa. Seguire questi suggerimenti e utilizzare i prodotti giusti può aiutare chiunque a ottenere un look glow e sofisticato, degno della protagonista di una delle serie più amate del momento.