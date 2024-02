7 prodotti beauty che celebrano l'anno cinese del drago

Il 10 febbraio 2024 segna l’inizio del nuovo anno lunare cinese e, secondo la tradizione, il 2024 sarà l’anno del Drago verde di legno. Questo periodo è considerato particolarmente fortunato, grazie all’animale che lo governa, simbolo di potenza e realizzazione. Ma non è solo questo a renderlo speciale. Il drago, infatti, è l’unico animale fantastico dello zodiaco cinese, e porta con sé un’aura di magia e mistero. Come da consuetudine, il mondo della bellezza si prepara a festeggiare in grande stile e coglie l’occasione speciale per lanciare una serie di edizioni limitate e nuovi prodotti, creando una celebrazione unica e straordinaria, tutta da provare.

L’anno del Drago nello zodiaco e in ambito beauty

Nella ricca simbologia cinese, l’anno del drago è considerato un periodo straordinariamente favorevole e potente. Il drago è un’icona di forza, coraggio e nobiltà, ed è spesso associato all’imperatore stesso, rappresentando il massimo livello di potere e autorità. Secondo la tradizione, le persone nate nell’anno del drago sono spesso considerate fortunate e destinate a grandi successi nella vita. Questo animale mitologico è anche simbolo di saggezza, intelligenza e prosperità, portando con sé un’energia positiva e un senso di avventura. Pertanto, celebrare l’anno del drago non è solo un’occasione di festa, ma anche un momento per onorare questi valori e aspirare a un futuro luminoso e pieno di opportunità.

Labbra rosse per il capodanno cinese 2024

Il colore predominante in questa festa è il rosso, simbolo di gioia e buona fortuna. Givenchy si distingue con il rossetto Le Rouge Interdit Intense Silk nella tonalità 333. Questo iconico rossetto semi-matte è racchiuso in un astuccio rosso vivo che evoca le squame di un drago, arricchito da dettagli argentati per un tocco di sofisticatezza. In abbinamento, la Prisme Libre Loose Powder nella nuance 13 Pastel Celebration offre quattro tonalità iridescenti perfette per un incarnato luminoso.

Anche Dior celebra l’occasione con la limited edition Lunar Rouge Lipstick, disponibile in quattro seducenti tonalità e custodita in un astuccio rosso e oro, creando un’atmosfera di pura eleganza.

Palette limited edition per l’Anno cinese del Drago

Le palette per gli occhi giocano con tonalità delicate per accompagnare labbra così intense. Mac Cosmetics presenta così Lovestruck Luck Palette, una collezione interamente dedicata al nuovo anno lunare.

Charlotte Tilbury propone invece la Queen of Luck Luxury Palette, con colori che spaziano dall’oro al rosa per un trucco sofisticato.

Essence non è da meno, con la palette Love Luck & Dragons, che offre nove sfumature diverse per creare look metallizzati, opachi e bicromatici.

Il profumo per il Capodanno Cinese

Guerlain celebra per la prima volta il capodanno cinese con Millésime 2024, un profumo racchiuso in un flacone rosso arricchito con un drago in oro 24 carati e cristalli Swarovski. Con note di agrumi, fiori bianchi e tè affumicato, questa limited edition è disponibile solo sul sito della Maison e presso la Rinascente Milano Duomo.

Manicure dedicata al Drago

Per completare il look, la manicure non può essere certo trascurata. Le Mini Macaron ha deciso di presentare Dragon Queen, una limited edition composta da tre smalti per unghie nei colori rosso, champagne e rosa camelia, accompagnati da adesivi per creare unghie a tema drago.

L’anno del Drago promette di essere indimenticabile, e celebrarlo con questi prodotti beauty esclusivi renderà l’inizio del nuovo anno ancora più memorabile. Con colori vibranti, packaging raffinati e formule innovative, questi prodotti sono l’ideale per accogliere il futuro con stile e bellezza.