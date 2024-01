Cos'è l'effetto Taylor Swift e come sta cambiando l'idea di bellezza della Gen Z

Le iconiche labbra rosse, l’eyeliner affilato, gli ombretti sparkling: qualunque sia il make-up sfoggiato da Taylor Swift, genera dipendenza. Per i fan, però, è tutt’altro che semplice individuare con certezza i cosmetici che la superstar utilizza, poiché un velo di mistero la circonda. Persona del 2023 secondo il Time, è l’artista femminile con più numeri 1 nella classifica americana degli album e ogni minimo aspetto del suo look viene passato ai raggi X.

L’effetto Taylor Swift: un fenomeno senza confini

Cosa si intende veramente con l’effetto Taylor Swift? Questo fenomeno va oltre il semplice aspetto estetico e si traduce in un potente impatto culturale. L’effetto Taylor Swift si riferisce alla capacità della popstar di influenzare non solo le tendenze di moda e bellezza, ma anche le dinamiche sociali e culturali, in particolare tra la Generazione Z. La sua presenza iconica ha ridefinito gli standard di bellezza, promuovendo un’estetica che equilibra l’eleganza classica con un tocco di ribellione moderna.

La Gen Z, più che mai, ricerca autenticità e inclusività. L’estetica di Taylor Swift, caratterizzata dall’eleganza classica combinata a una nota di ribellione, risuona con la generazione che abbraccia la diversità e celebra l’individualità. La sua capacità di mantenere un mistero intorno alla sua routine di bellezza aggiunge un tocco di enigma che attrae la curiosità di una generazione che predilige l’autenticità e l’originalità

I cosmetici che usa sono top secret?

Ma mentre si sa più o meno tutto riguardo ai vestiti che indossa sul palco e sui red carpet, i suoi 274 milioni di follower su Instagram restano a bocca asciutta sul fronte beauty. Come mai? Eppure il make-up di Taylor, ogni volta che appare, genera interesse: «Che eyeliner indossa?», «che marca di rossetto sfoggia?», «sugli occhi che ombretto ha?», «quale illuminante ha usato?», sono solo alcune delle tantissime domande sotto ogni post su Instagram della sua truccatrice Lorrie Turk.

Nell’era delle tendenze virali sui social, in cui le squadre beauty di personaggi come Kim Kardashian e Rihanna monetizzano con la vendita dei loro cosmetici, il team di Taylor Swift, che comprende anche la parrucchiera Jemma Muradian, rimane insolitamente silenzioso sui dettagli di bellezza della cantante.

Il signature make-up di Taylor Swift

Per quale motivo tanta riservatezza, considerando che sicuramente la vendita dei prodotti cosmetici da lei adoperati aumenterebbe istantaneamente, data l’ampia visibilità mediatica di Taylor Swift? È da sottolineare che rimane l’unica grande popstar globale senza un proprio marchio di bellezza o accordi nell’ambito cosmetico.

Il make-up distintivo adottato da Taylor Swift include un trucco cat-eye e labbra rosse, entrambi dettagli che richiamano immediatamente l’inconfondibile fascino di Hollywood. Sono numerose le supposizioni sul tipo di rossetto che preferisce, ma non esistono informazioni certe a riguardo. Tuttavia, ogni volta che Taylor fa la sua comparsa sulla scena, si osserva un aumento delle ricerche online relative al rossetto rosso.

I rossetti del cuore di Taylor Swift

Per chiunque cerchi di duplicare il caratteristico rosso dell’artista americana occorre cercare una tonalità blu-rossa dal finish opaco, che sta bene davvero a tutti.

Sul set del video Bejeweled, si sa che la cantante ha indossato il rossetto LiquiLUST Legendary Wear nella tonalità Elson 4 e le matite labbra PermaGel Ultra Glide di Pat McGrath.

Secondo quanto riferito dalla truccatrice Turk a People, nel 2015 ha indossato spesso il rossetto Retro Matte di MAC Cosmetics nella tonalità ultra popolare Ruby Woo del brand e potrebbe ancora utilizzarlo di tanto in tanto.

nella tonalità ultra popolare Ruby Woo del brand e potrebbe ancora utilizzarlo di tanto in tanto. Nel 2014, invece, ha dichiarato a MTV il suo amore per Dragon Girls di Nars , indossandolo persino sul tappeto rosso del Met Gala di quell’anno.

, indossandolo persino sul tappeto rosso del Met Gala di quell’anno. Più di recente, nel 2021, Lorrie Turk ha condiviso alcuni dei lipstick preferiti dalla cantante nel blog Shop My Shelf, tra cui il rossetto liquido di Fenty Beauty nell’infuocata tonalità Uncensored.

Inaspettatamente, durante la recente cerimonia dei Golden Globe, Taylor ha sorpreso tutti abbandonando il suo solito rossetto rosso iconico, optando invece per un tono nude. Anche se i dettagli specifici sull’utilizzo del prodotto non sono disponibili, si ipotizza che stesse indossando un prodotto del marchio della sua cara amica Selena Gomez, Rare Beauty.