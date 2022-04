House of the Dragon, una delle serie tv più attese del 2022, ha finalmente una data d’uscita: il prequel di Game of Thrones arriva in Italia il 22 agosto. Ad annunciarlo è stata HBO: negli Stati Uniti la serie esce il 21 agosto, e noi dovremo aspettare soltanto un giorno per vederla su Sky o in streaming su Now Tv.

Gli episodi, basati sul romanzo Fuoco e sangue di George R. R. Martin, sono ambientati circa 200 anni prima rispetto agli eventi dell’ormai iconica serie originale, tra le più viste di sempre in tutto il mondo e vincitrice di ben quattro Emmy Awards (senza contare gli innumerevoli altri riconoscimenti). House of the Dragon racconta la storia della Casa Targaryen, l’ultima famiglia di Signori dei Draghi dell’antico impero di Valyria. In particolare, i protagonisti della nuova serie sono il leggendario re Viserys Targaryen, la figlia, la principessa Rhaenyra, e il fratello, il principe Daemon.

I tre personaggi sono interpretati rispettivamente da Paddy Considine, Emma D’Arcy e Matt Smith (che abbiamo conosciuto nei panni del principe Filippo in The Crown). Attorno a loro ruotano numerose altre figure: lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), il più valoroso avventuriero della sua leggendaria Casa; Alicent Hightower (Olivia Cooke) la donna più bella di tutti i Sette Regni; Otto Hightower (Rhys Ifans), padre di Alicent, primo cavaliere del ree suo leale servitore. E molti altri.

Gli appassionati del Trono di Spade (il titolo italiano di Game of Thrones) non stanno più nella pelle: dopo l’uscita dell’ultima stagione della serie, nl 2019, i fan non aspettavano altro che vedere quel mondo fantastico, nato dalla penna di George R. R. Martin, ancora una volta sullo schermo. E, ora che è stata annunciata la data, il conto alla rovescia può ufficialmente iniziare.