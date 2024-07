7 strategie e prodotti per fare durare il trucco in estate

L’estate è una stagione meravigliosa, ma il caldo e l’umidità possono mettere a dura prova la durata del trucco. Ecco alcune strategie e prodotti che possono aiutarti a mantenere il trucco fresco e impeccabile anche nelle giornate più calde.

Prepara la pelle e scegli prodotti leggeri e a lunga tenuta

La base di un trucco resistente inizia con una pelle ben preparata. Usa un primer opacizzante per controllare l’eccesso di sebo e minimizzare i pori. Un buon primer non solo crea una base liscia per il trucco, ma aiuta anche a mantenerlo in posizione più a lungo. Un esempio consigliato è il The Moisturizing Primer di 3INA Makeup, che aiuta a mantenere la pelle opaca e a prevenire la lucidità durante la giornata​.

In estate, è preferibile optare per prodotti leggeri e con formule resistenti al sudore e all’acqua. Ad esempio, una crema colorata con SPF può essere una valida alternativa al fondotinta pesante, offrendo copertura e protezione solare senza appesantire la pelle. Un’opzione popolare è la CC Cream Spf50 di Laboratoires Svr, che offre un finish naturale e protegge la pelle dal sole​.

Applicazione stratificata

Un altro segreto per un trucco duraturo è l’applicazione stratificata. Utilizza una combinazione di blush in crema e in polvere per garantire che il colore duri tutto il giorno. Prima applica un blush in crema per un effetto luminoso, poi fissalo con un blush in polvere dello stesso colore.

Fissa il trucco e rinfresca il viso

Dopo aver applicato il trucco, è essenziale fissarlo con una cipria traslucida. La cipria aiuta a mantenere il trucco in posizione e a controllare l’oleosità. Evita di applicare troppa cipria per evitare un effetto cakey, e usa invece una leggera passata con un pennello morbido. In alternativa, utilizza spray fissanti per sigillare il trucco. Uno spray fissativo e rinfrescante può aiutare a fondere tutti i livelli di trucco e a mantenerli in posizione più a lungo. Un buon prodotto da considerare è lo spray fissativo che contenga polimeri per aiutare a legare i prodotti insieme​.

Prodotti waterproof

Opta per prodotti waterproof, soprattutto per mascara, eyeliner e ombretti. Questi prodotti sono formulati per resistere al sudore e all’acqua, garantendo un look impeccabile tutto il giorno. Ad esempio, la matita sorpacciglia Professional Makeup di NYX è ideale per sopracciglia perfette anche nelle giornate più calde​.

Ritocchi strategici

Anche con le migliori precauzioni, il trucco può richiedere dei ritocchi durante la giornata. Porta con te delle salviette opacizzanti per assorbire l’olio in eccesso senza rimuovere il trucco. Utilizza un piccolo pennello per applicare una leggera quantità di fondotinta dove necessario e ritocca il blush e il rossetto quando serve.

Protezione solare

Infine, ma di certo non per importanza, non dimenticare la protezione solare. Utilizza prodotti che contengano SPF per proteggere la pelle dai dannosi raggi UV. Anche in città, è importante proteggere la pelle per prevenire danni e invecchiamento precoce. Seguendo queste strategie e utilizzando i prodotti giusti, potrai mantenere il tuo trucco fresco e duraturo anche nelle giornate estive più calde.