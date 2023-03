A cosa servono i vari tipi di pennelli per trucco e come riconoscerli

Avere i pennelli giusti per il trucco è essenziale per ottenere un risultato impeccabile. I vari tipi di pennelli non sono solo una questione di forma e dimensione, ma anche di materiale e funzione specifica, in base alle texture dei cosmetici che entrano in contatto con le loro setole. Ecco cosa serve sapere sui pennelli per il trucco e come riconoscerli.

Pennelli per il viso

I pennelli per il viso sono generalmente più grandi e morbidi rispetto a quelli per gli occhi. Servono per applicare i prodotti per creare la base come fondotinta e cipria, ma anche blush e illuminanti. I migliori pennelli per il viso sono in setole naturali, che permettono di prendere e distribuire uniformemente il prodotto.

Pennello per il fondotinta : ha una forma piatta e larga e serve per applicare il fondotinta liquido o in crema. Le setole devono essere morbide e dense per garantire un’applicazione uniforme e naturale. È importante scegliere una dimensione adatta al viso, in modo da raggiungere facilmente tutte le zone.

: ha una forma piatta e larga e serve per applicare il fondotinta liquido o in crema. Le setole devono essere morbide e dense per garantire un’applicazione uniforme e naturale. È importante scegliere una dimensione adatta al viso, in modo da raggiungere facilmente tutte le zone. Pennello per la cipria : ha una forma tondeggiante e serve per applicare la cipria in modo uniforme. Le setole devono essere morbide e soffici per evitare che la polvere si depositi in modo eccessivo su alcune zone del viso.

: ha una forma tondeggiante e serve per applicare la cipria in modo uniforme. Le setole devono essere morbide e soffici per evitare che la polvere si depositi in modo eccessivo su alcune zone del viso. Pennello per il blush : la sua forma è angolata o tondeggiante e serve per applicare il blush sulle guance. Le setole devono essere abbastanza morbide da sfumare bene il prodotto senza creare striature. È importante scegliere una dimensione adatta alla grandezza delle guance e alla quantità di prodotto da applicare.

: la sua forma è angolata o tondeggiante e serve per applicare il blush sulle guance. Le setole devono essere abbastanza morbide da sfumare bene il prodotto senza creare striature. È importante scegliere una dimensione adatta alla grandezza delle guance e alla quantità di prodotto da applicare. Pennello per l’illuminante: ha una forma a ventaglio e serve per applicare l’illuminante su zigomi, fronte e naso. Le setole devono essere abbastanza morbide da prendere la giusta quantità di prodotto e sfumarlo delicatamente.

Pennelli per gli occhi

I pennelli per gli occhi sono più piccoli e precisi rispetto a quelli per il viso. Servono per applicare l’ombretto, il eyeliner e la matita.

Pennello piatto per l’ombretto : ha una forma piatta e tondeggiante e serve per applicare l’ombretto sulla palpebra. Le setole devono essere compatte e morbide per prelevare e distribuire il prodotto in modo uniforme.

: ha una forma piatta e tondeggiante e serve per applicare l’ombretto sulla palpebra. Le setole devono essere compatte e morbide per prelevare e distribuire il prodotto in modo uniforme. Pennello a punta per l’ombretto : la sua punta serve per applicare l’ombretto negli angoli dell’occhio e sulla piega palpebrale. Le setole devono essere morbide e flessibili per sfumare il prodotto in modo uniforme.

: la sua punta serve per applicare l’ombretto negli angoli dell’occhio e sulla piega palpebrale. Le setole devono essere morbide e flessibili per sfumare il prodotto in modo uniforme. Pennello per l’eyeliner : ha una forma angolata e serve per applicare l’eyeliner liquido o in gel. Le setole devono essere compatte e rigide per disegnare una linea precisa.

: ha una forma angolata e serve per applicare l’eyeliner liquido o in gel. Le setole devono essere compatte e rigide per disegnare una linea precisa. Pennello a matita: questo pennello ha una forma a punta fine e serve per applicare la matita o l’ombretto sulla rima interna dell’occhio o sotto le ciglia inferiori.

Pennelli per le labbra

I pennelli per le labbra hanno una forma piatta, con setole corte e compatte. Servono per applicare il rossetto e per creare linee precise.

Pennello per il rossetto: ha una forma piatta e tondeggiante e serve per applicare il rossetto in modo uniforme. Le setole devono essere compatte e morbide per prelevare e distribuire il prodotto. In questo modo, si otterrà un risultato preciso e duraturo.

Come riconoscere i pennelli giusti

Per scegliere i pennelli giusti, è importante considerare la forma, la dimensione e il tipo di setole. I pennelli con setole naturali sono generalmente di alta qualità e più costosi rispetto a quelli sintetici. Tuttavia, i pennelli sintetici sono spesso preferiti da chi preferisce prodotti cruelty-free e vegani.

In generale, i pennelli di buona qualità sono più morbidi e densi, mentre quelli di bassa qualità sono più rigidi e hanno setole meno compatte. Inoltre, i pennelli devono essere facili da pulire e non perdere setole durante l’uso. Avere i pennelli giusti è importante per ottenere un trucco impeccabile. Conoscerli (e saperli riconoscere) può aiutare a scegliere quelli giusti per ogni esigenza. Va ricordato infine che la qualità dei pennelli fa la differenza soprattutto se utilizzati quotidianamente, quindi investire in prodotti di buona qualità può sicuramente dare una mano nel risultato finale del trucco.