8 prodotti per realizzare il tuo Latte Make-up, il trend dell'estate 2023

L’estate 2023 è arrivata e con essa un nuovo trend nel mondo del trucco: il Latte Make-up. Questa tendenza calda e luminosa, ispirata allo stile degli anni ’90, ha conquistato l’attenzione di molti appassionati di bellezza su TikTok e Instagram, diventando virale in pochissimo tempo. Ma in cosa consiste e, soprattutto, come è nato queso trend?

Che cos’è il Latte Make-up

Partito da TikTok e Instagram, il Latte Make-up è diventato un vero e proprio fenomeno virale, conquistando l’attenzione di beauty influencer e appassionati di make-up in tutto il mondo. Questo stile si basa su una combinazione di tonalità calde e bronzee, con accenti luminosi che richiamano l’immagine del latte macchiato, per gli americani noto semplicemente come “latte”. Tutto è partito da un trucco realizzato dalla make-up artist Tanielle Jai nel 2018, tornato in voga proprio in queste settimane grazie a numerose condivisioni. È una tendenza perfetta per l’estate 2023 perché trasmette un’aura di abbronzatura e luminosità.

I prodotti da usare per realizzare il Latte Make-up

Ora è il momento di scoprire i prodotti chiave per creare il tuo Latte Make-up e sfoggiarlo con sicurezza e stile durante questa calda stagione estiva.

Primer idratante luminoso

Puoi iniziare il tuo trucco applicando un primer idratante luminoso. Questo prodotto preparerà la pelle, donandole un aspetto radioso e dewy, perfetto per il Latte Make-up.

Fondotinta o BB cream leggera

BioNike Defence Hydractive BB Cream BB Cream formulata con SPF 15 e pensata per le pelli più sensibili. Disponibile in due nuance 14 € su Amazon 15 € risparmi 1 € Pro con SPF 15 Contro Nessuno

Scegli un fondotinta o una BB cream leggera e trasparente. L’obiettivo è ottenere un effetto naturale e luminoso sulla pelle. Applica il prodotto con una spugnetta umida per un’applicazione uniforme e leggera oppure usa direttamente le dita.

Bronzer

3INA MAKEUP - Vegan - The Bronzer Powder 674 - Marron oscuro - Abbronzante Viso Polvere Bronzer con Texture leggera e finitura morbida e setosa 20 € su Amazon Pro effetto abbronzato Contro Nessuno

Il bronzer è un elemento fondamentale per il Latte Make-up. Puoi provare anche una formula cremosa o in gel per un effetto fondente sulla pelle. Puoi fissare il prodotto con una leggera polvere libera o compatta per una maggiore durata.

Illuminante

Essence Glow Dewy Highlighter stick illuminante L’illuminante in stick di Essence è disponibile in diverse tonalità ed è un prodotto pratico e perfetto per dare vita e luminosità al makeup Compra su Amazon Pro Applicatore ergonomico

Diverse tonalità Contro Nessuno

Non può mancare un illuminante extra luminoso per esaltare al massimo la luminosità del viso. Scegli un tono caldo che si sposi perfettamente con il tuo Latte Make-up.

Matita occhi marrone

Scegli una matita occhi marrone e applicala lungo la rima ciliare superiore e inferiore. Sfuma delicatamente la matita con un pennellino da precisione per un look armonioso.

Ombretti marroni e caramello

Crea un effetto smokey eyes utilizzando ombretti marroni satinati. Applica un tono marrone lungo la palpebra e illumina il centro con un ombretto caramello, ambra o nocciola ultra shimmer.

Mascara

Max Factor Mascara Waterproof Volumizzante Divine Lashes Mascara resistente all'acqua con applicatore ultra morbido. Prodotto a lunga durata che lo rende ideale in estate e a prova di sudore 6 € su Amazon Pro waterproof Contro Nessuno

Applica abbondante mascara sulle ciglia per uno sguardo intenso. Scegli il colore nero per un look classico o opta per il marrone se desideri seguire le tendenze più hot.

Gloss labbra

Rimmel London Oh My Gloss Plump Lucidalabbra con oli Idratanti, per labbra morbide e finish ultra-luminoso Effetto 3D 7 € su Amazon 11 € risparmi 4 € Pro rimpolpante Contro Nessuno

Per completare il tuo Latte Make-up, non dimenticare di applicare un gloss sulle labbra. Scegli un gloss oro, bronzo o caramello per un effetto luminoso e brillante. Puoi anche sovrastare leggermente le labbra con una matita in un tono nude che si adatti al colore naturale delle tue labbra.

Seguendo questi semplici passaggi e utilizzando i prodotti giusti, potrai creare il tuo Latte Make-up, abbracciando pienamente il trend dell’estate 2023. Sperimenta, divertiti e lascia che il tuo viso risplenda di luminosità e calore in questa stagione estiva!