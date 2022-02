Dewy Highlighter è il trend della primavera 2022: per una pelle effetto rugiada

La primavera 2022 porta luce in questo nuovo anno e lo fa anche attraverso il make up. La nuova tendenza infatti è quella della pelle effetto “rugiada”, da ottenere attraverso il dewy highlighter.

L’ispirazione infatti arriva proprio dalla natura e dall’effetto unico che la rugiada crea quando si posa su fiori e foglie nelle mattine d’inverno. Sono gocce quasi cristallizzate che catturano i raggi del sole e fanno letteralmente brillare le superfici su cui si posano. Stiamo quindi parlando di un make up decisamente luminoso, caratterizzato da un finish per niente opaco ma anzi, bagnato e splendente.

Il make up con il dewy highlighter

Questo tipo di trucco è nato in Oriente dove la perfezione e la luminosità della pelle è quasi un ossessione (basta pensare alla skincare coreana e alla glass skin, la pelle effetto “vetro”). È consigliato a ogni tipo di pelle e può essere realizzato con pochi accessori e pochi gesti fatti ad arte.

C’è chi paragona questa tecnica allo strobing, anche se è decisamente più delicata e discreta. Lo scopo del make up effetto rugiada è quello di illuminare il viso e la pelle, donando un aspetto sano e fresco attraverso piccoli punti luce strategici. Per questo l’illuminante in questa tecnica detiene il posto d’onore e un ruolo chiaramente fondamentale. Ma quali sono i punti più importanti su cui applicarlo? Eccoli:

Zigomi

Arcata sopraccigliare

Arco di cupido

Angolo interno dell’occhio

Come usare il dewy highlighter

Per realizzare un make up effetto rugiada si può cominciare dalla base e quindi:

Realizzare una base uniforme e compatta con fondotinta, correttore e cipria, in base alle esigenze: il fondotinta può essere anche sostituito con prodotti più leggeri, come una bb cream. Donare tridimensionalità al viso con l’aiuto di bronzer e blush, su zigomi e tempie. Si può anche realizzare un leggero contouring spennellando un po’ di prodotto sui punti del viso più importanti. Procedere con l’applicazione degli illuminanti, in polvere o in crema, da applicare solo sulle zone strategiche per ottenere l’effetto dewy. Il colore degli illuminanti, che possono andare dal color champagne a quelli più rosati, deve essere scelto in accordo con il sottotono della pelle, freddo o caldo. Finalizzare il look procedendo con il make up occhi, che può essere rappresentato anche solo da un velo di mascara, in modo da realizzare un look nude il più naturale possibile.

Il segreto del dewy look sta in poco prodotto applicato nei punti giusti, per dare un riflesso brillante ogni qualvolta la luce illumina le zone del volto in cui è stato applicato l’illuminante.

Pelle effetto rugiada: quale dewy highlighter acquistare

Abbiamo detto che l’illuminante gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo make up e non può di certo mancare. Ecco qualche prodotto perfetto per realizzarlo:

Essence – Glow Dewy Highlighter Stick Illuminante

L’illuminante di Essence ha un applicatore rotondo, ideale per picchiettare il prodotto direttamente sulle zone del viso da illuminare. In alternativa si può trasferire un po’ di prodotto su un pennello o sui polpastrelli, e poi procedere all’applicazione. È uno stick in crema e adatto a tutti i tipi di pelle, riesce a riflettere la luce e donare una brillantezza intensa.

Essence Glow Dewy Highlighter stick illuminante L’illuminante in stick di Essence è disponibile in diverse tonalità ed è un prodotto pratico e perfetto per dare vita e luminosità al makeup 18 € su Amazon Pro Applicatore ergonomico

Diverse tonalità Contro Nessuno

Physicians Formula – Murumuru Butter Highlighter

Illuminante viso che da polvere diventa cremoso quando entra in contatto con la pelle. Iridescente e a lunga tenuta, è ideale per realizzare un make up effetto rugiada. Si può applicare anche con le dita, picchiettando leggermente.