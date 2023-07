5 prodotti da usare nell'estate 2023 per avere capelli lucidi e nutriti

L’estate è la stagione dei capelli scintillanti e radiosi. Con l’aumento delle temperature e l’esposizione al sole, i nostri capelli possono diventare fragili e opachi. Fortunatamente, il mercato offre una vasta gamma di prodotti specifici che possono aiutare a mantenere una chioma lucida e nutrita.

Come trattare i capelli in estate per averli nutriti

Prendersi cura dei capelli in modo adeguato è fondamentale per mantenerli lucidi e sani. Prima di vedere quali prodotti specifici usare, ecco alcuni consigli utili per ottenere una chioma radiosa.

Scegli con cura uno shampoo e un balsamo adatti al tuo tipo di capelli. Evita di lavarli troppo spesso, poiché il lavaggio eccessivo può rimuovere gli oli naturali che mantengono i capelli idratati. Inoltre, assicurati di risciacquare accuratamente i prodotti per evitare residui che potrebbero appesantire i capelli.

Applica una maschera idratante una o due volte alla settimana. Questi prodotti penetrano in profondità nella fibra capillare, riparando i danni e donando idratazione e lucentezza. Lascia agire il conditioner o la maschera per il tempo indicato sulla confezione, in modo che abbiano il tempo di agire.

L’uso eccessivo di strumenti termici come l’asciugacapelli, la piastra o il ferro arricciacapelli può danneggiare i capelli. Cerca di limitare l’utilizzo di questi strumenti e, quando li usi, applica un prodotto protettivo termico per ridurre i danni causati dal calore.

Durante l’estate, proteggi i tuoi capelli dai danni dei raggi UV. Indossa un cappello o utilizza prodotti specifici per proteggere i capelli dal sole. Lo spray protettivo solare o gli oli con fattore di protezione solare aiuteranno a preservare la salute dei capelli e a evitare l’effetto sbiadito e secco causato dal sole.

Evita di spazzolare i capelli quando sono bagnati, poiché sono più fragili e suscettibili alla rottura. Utilizza un pettine a denti larghi per districare delicatamente i nodi e lavora dalle punte alle radici. Inoltre, evita di tirare troppo i capelli con elastici o forcine strette che potrebbero danneggiarli.

Seguendo questi semplici consigli e utilizzando i prodotti adeguati, potrai mantenere i tuoi capelli lucidi e nutriti durante l’estate 2023 e oltre. Una routine di cura costante e attenta garantirà una chioma sana e splendente in qualsiasi stagione.

I prodotti da provare per avere capelli lucidi in estate

Di seguito, ecco 5 prodotti da utilizzare nell’estate 2023, ciascuno con un ruolo unico nella cura dei capelli.

Shampoo Kerastase Soleil

Questo shampoo è stato formulato appositamente per proteggere i capelli dai danni causati dai raggi UV. La sua formula avanzata crea una barriera protettiva, evitando la disidratazione e preservando l’elasticità dei capelli. È ideale per le giornate al mare o in piscina.

Balsamo Aveda Nutriplenish

Dopo l’esposizione al sole e al sale, i capelli hanno bisogno di idratazione intensa. Il balsamo è arricchito con ingredienti nutrienti che riparano e idratano i capelli danneggiati. La sua consistenza leggera lo rende adatto anche per i capelli fini, donando una morbidezza e una lucentezza straordinarie.

Olio termoprotettivo Collistar

Durante l’estate, l’utilizzo di strumenti termici come asciugacapelli e piastra può danneggiare ulteriormente i capelli. L’olio termoprotettivo forma uno strato protettivo attorno ai capelli, riducendo al minimo i danni causati dal calore. Applicatelo prima di utilizzare gli strumenti termici per evitare la rottura e la secchezza.

Maschera riparatrice Olaplex

La maschera riparatrice “Olaplex N°8 Bond Intense Moisture Mask ” nutre in profondità la fibra capillare, ripristinando la vitalità e la luminosità. Utilizzatela una volta alla settimana per ottenere risultati visibili già dal primo utilizzo.

Spray protettivo Moroccanoil

Un’alternativa pratica alla protezione solare per i capelli è lo spray leggero protettivo Colorcare di Moroccanoil. Questo prodotto ad asciugatura rapida forma uno strato invisibile che protegge i capelli senza appesantirli. Basta spruzzarlo sui capelli umidi o asciutti prima dell’esposizione al sole.

Questi cinque prodotti possono essere i tuoi alleati nell’estate 2023 per ottenere capelli lucidi e nutriti. Scegli quelli che meglio si adattano alle tue esigenze e goditi una chioma splendente anche sotto il sole estivo!