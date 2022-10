Rigida, a pennellino, a matita: come scegliere la punta dell'eye-liner

Iconico e insostituibile, l’eye-liner è forse uno dei trucchi che non teme il tempo che passa, anzi, si reinventa (con nuove forme e formulazioni) per diventare ogni volta protagonista del make up. Proprio per questo esistono diversi formati, con diverse caratteristiche. Come scegliere allora la punta dell’eye-liner?

Per capirne di più, partiamo dalle sue origini. Il nome indica sia il tipo di trucco, che il tipo di prodotto. È stato reso celebre da sguardi iconici come quello di Audrey Hepburn, che ne ha fatto un tratto distintivo ma non solo. Basti pensare a Marilyn Monroe o ad altre dive del passato. Tutte condividevano l’immancabile tratto nero sopra gli occhi.

In commercio esistono diversi tipi di eye-liner:

quello liquido , che può avere la punta rigida , simile a quella di un pennarello, o sottilissima , come nel caso delle boccette professionali.

, che può avere la punta , simile a quella di un pennarello, o , come nel caso delle boccette professionali. quello in gel , contenuto in piccoli barattoli e che si applica con un pennello apposito

, contenuto in piccoli barattoli e che si applica con un pennello apposito La matita, spesso chiamato anche “Kajal”.

Eye-liner, come sceglierlo in base alla punta

La scelta va fatta tenendo conto delle caratteristiche di ognuno, perché ogni tipo di eye-liner è stato ideato per coprire esigenze diverse, benché simili. Partiamo da quello più comune: la matita, spesso chiamata “kajal”, può essere usata anche per realizzare un trucco eye-liner. Definisce lo sguardo e la sua caratteristica principale è quella di essere molto scrivente e pigmentato. il pigmento è opaco e ideato può essere usato anche per truccare la rima interna dell’occhio, intensificando il trucco e lo sguardo.

Eye-liner liquido: scegliere la boccetta o quello “a penna”?

L’eye-liner liquido, invece, è spesso venduto in diverse formulazioni, tra cui l’eyeliner a penna. Somiglia in tutto e per tutto a un pennarellino, con la punta sottile e spesso definita “rigida” per via del materiale con cui è realizzata: il feltro. La sua forma ergonomica lo rende pratico nell’utilizzo e adatto anche a chi ha poca dimestichezza. Questi fattori ne hanno decretato il successo praticamente mondiale. Il difetto principale di questo prodotto, se proprio ne vogliamo trovare uno, è che dopo poco tempo cominciano a “scrivere” poco, un po’ come accade con le penne usa e getta, che diventano irrimediabilmente da buttare.

L’eye-liner liquido classico ha forse una storia più ampia alle spalle: il finish spesso e volentieri è lucido, quasi come se fosse vinile, è venduto in boccette, praticamente da decenni. Il tappo, una volta svitato, contiene il sottilissimo pennellino con cui applicarlo. Si tratta spesso di prodotti professionali e adatti a mani esperte. Applicare l’eye-liner liquido in boccetta, infatti, richiede un altro tasso di precisione. Possiamo considerarlo senza dubbio un prodotto professionale insieme all’eye-liner in gel, che si applica con un pennello apposito. Per fare la scelta giusta, tutto dipende dalla propria manualità nell’usare questi strumenti.

Per chi possiede mano tremolante e poca dimestichezza, l’eye-liner a matita oppure a penna sarà senza dubbio quello più indicato. Tuttavia, in casi di lavori di estrema precisione, bisogna affidarsi alle boccette e alle punte più sottili: non fanno sconti in quanto a precisione, ma il risultato finale ne varrà la fatica.

E se si sbaglia? In caso di errore, la matita sarà sempre sfumabile e sarà facile trasformare l’eye-liner in uno “smokey eyes”. Con altre punte, invece, non sono ammessi errori e, qualora dovesse capitare di sbagliare, il prodotto andrà rimosso del tutto, per poi ricominciare.