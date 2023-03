4 liquid blush perfetti per la primavera 2023

Con l’arrivo della primavera 2023, è il momento di iniziare a pensare a come aggiornare il proprio beauty look. Uno dei prodotti che sta diventando sempre più popolare tra gli appassionati di make up è il liquid blush. Questo tipo di fard è versatile, facile da applicare e dà un effetto naturale e luminoso alle guance. Ma quali sono i blush liquidi perfetti per la primavera 2023?

Facciamo una piccola premessa: Il blush liquido, o liquid blush, è un prodotto in cui il colore viene applicato in forma liquida sulle guance, invece che in polvere come avviene con il blush tradizionale. Questo tipo di cosmetico ha una consistenza leggera e cremosa e si fonde facilmente con la pelle, creando un effetto naturale e luminoso.

Vi raccomandiamo... 3 blush a ph reagente che cambiano colore a seconda del ph della nostra pelle

Liquid blush, dagli anni ‘90 alla primavera 2023

Il blush liquido è stato inventato negli anni ’90 dal make-up artist Vincent Longo. Longo, che lavorava per grandi marchi di bellezza come Chanel ed Elizabeth Arden, si rese conto che il fard in polvere spesso appariva troppo pesante sulle guance delle sue clienti. Così decise di creare un prodotto che avesse una consistenza più leggera e naturale, dando vita al liquid blush.

Negli anni successivi, il blush liquido ha conquistato sempre più spazio nel mondo della cosmesi, grazie alla sua capacità di creare un effetto naturale e radioso sulle guance. Oggi, molte donne preferiscono il blush liquido a quello in polvere, soprattutto perché è più facile da applicare e ha una durata maggiore.

Liquid blush, come scegliere quello perfetto per la prossima primavera

Innanzitutto, è importante scegliere un blush che sia adatto al proprio tipo di pelle. Se avete la pelle secca, optate per una formula idratante. Se invece avete la pelle grassa, cercate un prodotto opaco che non aggiunga ulteriore lucentezza. Per la primavera 2023, la tendenza sarà quella dei colori caldi e vivaci, come il pesca e il rosa corallo. Ma non dimenticate anche i classici come il rosa tenue e il terracotta, perfetti per un look naturale ed elegante.

Liquid blush, quali provare questa primavera

Tra i liquid blush attualmente in commercio, spicca il “Cloud Paint” di Glossier. Questo prodotto, disponibile in otto tonalità diverse e in un packaging a forma di tubetto che ricorda la pittura su tela, ha una formula leggera e cremosa che si fonde facilmente con la pelle, creando un effetto luminoso e naturale.

Il “Liquid Blush” di Nars è un altro grande classico, disponibile in una vasta gamma di colori. La sua formula a lunga durata è perfetta per un look fresco e naturale che dura tutto il giorno.

Per chi cerca un prodotto biologico, c’è il “Cheek Tint” di Ilia Beauty, con una formula a base di ingredienti naturali come l’olio di cocco e l’estratto di rosa mosqueta.

Infine, per un tocco di lusso, si può optare per il “Cheek Gelée” di Chantecaille, un liquid blush in gel dal finish luminoso e traslucido.

Queste naturalmente sono solo alcune delle opzioni disponibili, ognuna con le sue caratteristiche e i suoi vantaggi. Scegliete quello che più vi piace e preparatevi a un look fresco e radioso per la primavera.