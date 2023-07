A qualcuno piace... giallo. Come realizzare uno yellow make-up, il trucco estivo

L’estate è la stagione ideale per sperimentare con colori vivaci e audaci, e il giallo è sicuramente uno dei colori che cattura l’essenza solare di questa stagione. Uno “yellow make-up” è sicuramente un’ottima scelta per esprimere gioia, energia e spensieratezza, ed è perfetto per le giornate estive piene di sole e allegria. Scopriamo allora come realizzare uno stupefacente make-up giallo che farà risplendere il tuo viso sotto i raggi estivi.

Preparazione della base

BioNike Defence Hydractive BB Cream BB Cream formulata con SPF 15 e pensata per le pelli più sensibili. Disponibile in due nuance 14 € su Amazon 15 € risparmi 1 € Pro con SPF 15 Contro Nessuno

Prima di immergersi nel mondo del make-up giallo, è fondamentale iniziare con una base ben preparata. Inizia con una detersione accurata del viso, seguita da una crema idratante leggera e un primer specifico per il tuo tipo di pelle. Il primer aiuterà a creare una superficie liscia e uniforme per l’applicazione del trucco, garantendo una maggiore durata e intensità del colore.

Il fondotinta è il passo successivo, e per ottenere un look estivo naturale, opta per uno con una copertura leggera o un BB cream. L’obiettivo è quello di uniformare l’incarnato senza appesantire il viso. Se necessario, puoi coprire piccole imperfezioni con un correttore.

Occhi ipnotici con il giallo

Il trucco giallo per gli occhi può essere incredibilmente affascinante se realizzato con cura. Per iniziare:

applica un ombretto beige o chiaro su tutta la palpebra come base. Questo aiuterà gli ombretti successivi a sfumarsi meglio.

su tutta la palpebra come base. Questo aiuterà gli ombretti successivi a sfumarsi meglio. Scegli una tonalità gialla che ti piace e applicala sull’intera palpebra mobile, facendo attenzione a sfumarla verso l’alto e all’esterno per un effetto cat-eye sottile.

che ti piace e applicala sull’intera palpebra mobile, facendo attenzione a sfumarla verso l’alto e all’esterno per un effetto cat-eye sottile. Per un tocco di profondità, aggiungi un ombretto arancione o marrone chiaro nella piega dell’occhio e sfumalo delicatamente. Assicurati di sfumare bene per ottenere una transizione omogenea tra i colori.

nella piega dell’occhio e sfumalo delicatamente. Assicurati di sfumare bene per ottenere una transizione omogenea tra i colori. Ora, accentua lo sguardo con un eyeliner nero o marrone scuro, sottolineando la linea delle ciglia superiori. Puoi anche aggiungere una sottile linea di eyeliner sulla rima interna delle ciglia inferiori per un tocco di intensità.

Infine, completa il trucco occhi con diversi strati di mascara per un look voluminoso e seducente. Se vuoi osare ancora di più, applica delle ciglia finte per uno sguardo più drammatico.

Guance e labbra brillanti

Per le guance, scegli un blush di colore pesca o corallo per un aspetto naturale. Applicalo sulle guance con un pennello da blush e sfumalo verso le tempie per un effetto radioso.

Per le labbra, puoi scegliere tra due opzioni:

un rossetto giallo per un look audace , che può essere sottolineato con una matita labbra dello stesso colore per una maggiore definizione

, che può essere sottolineato con una matita labbra dello stesso colore per una maggiore definizione o un gloss trasparente con riflessi dorati per un tocco luminoso.

Ricordati di mantenere il resto del trucco semplice per permettere agli occhi e alle labbra di essere i protagonisti del look.

Un tocco finale per la pelle

Per completare il make-up estivo, applica una leggera passato di spray fissante sul viso per far durare più a lungo il trucco, soprattutto nelle giornate calde. Ora sei pronta per brillare sotto il sole estivo con il tuo make-up giallo radioso e pieno di energia. Esplora, divertiti e sperimenta con il colore per trovare il look che si adatta meglio alla tua personalità e al tuo stile unico. L’estate è il momento perfetto per osare e giocare con il trucco, quindi goditi ogni momento del tuo trucco giallo estivo!