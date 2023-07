5 prodotti per un trucco Bonne Mine che rende il viso radioso e rilassato

Il trucco Bonne Mine è un’ottima scelta per coloro che desiderano un aspetto naturale e luminoso senza appesantire il viso con strati di prodotti. È perfetto per chi preferisce trascorrere meno tempo nel truccarsi, evitando così possibili errori. Ma cosa significa esattamente Bonne Mine? Deriva dall’espressione francese “avoire bonne mine”, che significa letteralmente avere un bell’aspetto: radioso e rilassato.

Ecco quindi tutto ciò che bisogna sapere su come ottenere un trucco effetto Bonne Mine, inclusi i vari step e i prodotti indispensabili.

Idratazione del viso come punto di partenza

BioNike Defence Hydractive BB Cream BB Cream formulata con SPF 15 e pensata per le pelli più sensibili. Disponibile in due nuance 14 € su Amazon 15 € risparmi 1 € Pro con SPF 15 Contro Nessuno

Per ottenere una base trucco naturale e impeccabile che ci faccia brillare, è fondamentale iniziare con una pulizia e un’idratazione adeguata della pelle. È importante capire i passaggi necessari per la nostra tipologia di pelle al fine di mantenerla sana e idratata nel modo corretto. Dobbiamo essere consapevoli dei segnali che la nostra pelle ci invia, indicando la necessità di cambiare la nostra routine di bellezza.

Partiamo sempre con un buon detergente viso, seguito da una crema idratante adatta al nostro tipo di pelle.

Per ottenere l’effetto Bonne Mine, possiamo optare per una crema illuminante da abbinare a un primer viso idratante.

Fondotinta sheer e luminoso: una base leggera e fresca per una pelle sana

Korff - Fondotinta Fluido Effetto Lifting Glow Fondotinta coprente con formula anti-età e lunga tenuta con acido ialuronico. Disponibile in diverse nuance 22 € su Amazon 39 € risparmi 17 € Pro con acido ialuronico

illuminante Contro Nessuno

Il significato di Bonne Mine è proprio quello di avere un aspetto “in salute”. Dopo aver applicato la crema viso e il primer, è importante non rovinare tutto con un fondotinta pesante e troppo coprente. Per ottenere l’effetto Bonne Mine, creiamo una base trucco sheer.

I trend attuali suggeriscono di utilizzare un fondotinta leggero con un effetto dewy (luminoso). È proprio con una base sheer che otterremo l’effetto Bonne Mine desiderato. Possiamo optare per un fondotinta poco coprente o una BB cream. Se desideriamo un aspetto luminoso e radioso, possiamo anche considerare l’acquisto di una crema colorata.

Sopracciglia: naturalità per l’effetto Bonnie Mine

Collistar - Sopracciglia Impeccabili Cera Modellante + Polvere Colorata Cera per fissare le sopracciglia con polvere pigmentata per riempirle e uniformarle 21 € su Amazon Pro 2 in 1 Contro Nessuno

Dimentichiamo le sopracciglia definite e disegnate in modo netto. Per ottenere un trucco effetto Bonne Mine, che deve apparire naturale ed effortless, è meglio optare per un risultato più naturale. Sopracciglia pettinate verso l’alto e riempite leggermente con matite o ombretti sottili sono l’ideale. L’obiettivo è evitare uno sguardo pesante e ottenere uno sguardo aperto e luminoso.

Ombretto luminoso per uno sguardo riposato

Max Factor Masterpiece Nude Palette 8 Ombretti dal Colore Intenso con formula cremosa e sfumabile. 3 finish, tonalità cappuccino nudes 11 € su Amazon 21 € risparmi 10 € Pro a lunga durata Contro Nessuno

Per ottenere un effetto Bonne Mine radioso e sembrare immediatamente più sani, è necessario evitare gli smokey eyes o altri trucchi occhi molto scuri e complessi. Lo sguardo deve essere luminoso, quindi è consigliabile utilizzare pochi ombretti che si fondono con il colore naturale delle palpebre, evitando tonalità intense.

Preferiamo formule di mascara che allungano e donano volume, ma è meglio applicarne solo uno strato sottile. Inoltre, non dimentichiamoci di utilizzare un piegaciglia! Questo strumento spesso sottovalutato fa la differenza, poiché curva le ciglia e permette di applicare il mascara in modo uniforme senza eccedere nella quantità.

Labbra da baciare e volumizzate con lipgloss per ottenere l’effetto Bonne Mine

Rimmel London Oh My Gloss Plump Lucidalabbra con oli Idratanti, per labbra morbide e finish ultra-luminoso Effetto 3D 7 € su Amazon 11 € risparmi 4 € Pro rimpolpante Contro Nessuno

Come ultimo step per completare il trucco effetto Bonne Mine, non possiamo dimenticare il make-up delle labbra. Come potrete immaginare, sono vietati i rossetti dai colori vivaci, sia in versione cremosa che liquida. Per ottenere il look Bonne Mine, le labbra devono apparire naturali. Sì ai gloss volumizzanti o ai balsami labbra colorati in tonalità neutre.

Seguendo questi step e utilizzando i prodotti giusti, potrete ottenere un trucco Bonne Mine che rende il vostro viso radioso e rilassato. Siate naturali, luminose e raffinate, e il vostro aspetto rifletterà la freschezza e la vitalità che state cercando.