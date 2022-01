Letizia Ortiz ha deciso di omaggiare l’ex regina di Spagna Sofia, moglie di Juan Carlos I e madre di Filippo VI, con un abito vintage appartenuto alla sovrana e da lei sfoggiato nel 1977, durante un viaggio ufficiale in Germania. Si tratta di un capo della maison Valentino che l’attuale regina ha indossato in occasione di un ricevimento ufficiale con i corpi diplomatici presso Palazzo Zarzuela, a Madrid.

Letizia di Spagna ha rivisitato il vestito per renderlo più contemporaneo, scegliendo di apportare una piccola modifica: diversamente dal modello originale ha aggiunto in vita una sottile cintura rosa confetto. Per il resto l’abito è identico a quello di 45 anni fa: un corpetto di chiffon rosa pallido con rose ricamate a mano e maniche a sbuffo, e una lunga gonna di raso verde smeraldo leggermente a palloncino.

A illuminare il tutto un paio di orecchini in oro e smeraldi della maison TOUS. Nessun altro gioiello compare sui polsi o al collo, lasciati liberi, forse per non perdere il focus vero del look: l’abito Valentino. Un modello che sebbene faccia capolino dal passato, pare essere stato disegnato oggi, sia per stile che per colori. La palette cromatica e le rose riportano immediatamente il pensiero alla primavera. Non solo.

Il verde smeraldo, che così bene si sposa con la tonalità di rosa dell’abito, è uno dei colori che Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison romana, ha utilizzato per la collezione moda primavera-estate 2022. Quindi vintage sì, ma decisamente attuale e di tendenza. Un tributo che siamo certi la regina madre abbia apprezzato.

D’altronde è usanza all’interno delle famiglie reali rendere omaggio alle generazioni precedenti anche attraverso la moda. Letizia di Spagna questo lo sa bene e non è la prima volta che si veste utilizzando il guardaroba di sua maestà senior. Nel 2018, aveva indossato un abito rosso di Carolina Herrera che Sofia di Grecia aveva sfoggiato nel 1980. Nel settembre 2021, invece, per incontrare il Presidente del Cile Sebastián Piñera scelse un vestito con gonna plissé e ricamo floreale, indossato a Roma dalla suocera nel 1981.