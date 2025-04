C’è un momento in cui anche le parole diventano rumore. Il mio è arrivato una sera qualunque, sommerso da notifiche, voci, meeting, opinioni non richieste. Così ho deciso di fare qualcosa di estremo: non parlare per 72 ore, restando nella mia vita di tutti i giorni. Nessun viaggio, nessun ritiro in montagna. Solo me, il mio mondo, e il silenzio.

Quello che è successo dopo? Non solo ho riscoperto cosa significa “ascoltare”, ma ho trovato uno spazio mentale che non sapevo nemmeno di avere.

Cos’è la “terapia del silenzio” (e perché tutti dovremmo provarla)

Le sue origini si trovano nella filosofia zen , ma oggi è supportata anche da studi neuroscientifici.

Uno studio dell'Università di Duke (2015) ha dimostrato che due ore di silenzio al giorno promuovono la rigenerazione delle cellule cerebrali nell'ippocampo.

Il silenzio abbassa i livelli di cortisolo (ormone dello stress), migliora la concentrazione e stimola la neuroplasticità.

Come ho organizzato le 72 ore senza parlare (restando in città)

Regole: niente voce, niente social, niente messaggi

Comunicazione: avvisare amici, partner, colleghi

avvisare amici, partner, colleghi Strumenti: bloc-notes, cartelli, segnali visivi per comunicazioni essenziali

Cosa succede quando smetti di parlare

Giorno 1 : Disagio, paura del giudizio, nervosismo

Giorno 2: Osservazione più acuta, introspezione, più tempo per pensare

Osservazione più acuta, introspezione, più tempo per pensare Giorno 3: Senso di chiarezza, rilassamento mentale, aumento della creatività

I benefici inaspettati del silenzio

Riduzione drastica dell’ ansia

Miglioramento della concentrazione

Più qualità nel sonno e nei rapporti interpersonali

Decisioni più lucide, meno impulsi

Questi effetti sono coerenti con quanto riportato nella ricerca pubblicata sul Journal of Environmental Psychology (2020), che ha rilevato come ambienti silenziosi contribuiscano a una maggiore autoregolazione emotiva.

Vuoi provarlo anche tu? Ecco come iniziare in modo semplice

Prova il “Mini Digital Detox”: 24 ore di silenzio “light” (voce ok, ma niente device né stimoli esterni)

Crea una checklist personale: ambiente tranquillo, tempo libero da impegni sociali, taccuino per le riflessioni

: ambiente tranquillo, tempo libero da impegni sociali, taccuino per le riflessioni Trova supporto: coinvolgi un amico o partner per provare insieme

Il silenzio è un alleato

Il silenzio non è assenza, è presenza. È un ritorno a casa. E oggi, più che mai, abbiamo bisogno di questo spazio vuoto per tornare a sentirci pieni.

Fonti: