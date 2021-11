Arisa ama cambiare look e osare, questo ormai lo sappiamo. Abbiamo visto la cantante sfoggiare così tante acconciature e colori che il conto si è perso. L’abbiamo apprezzata con i capelli rasati, con il caschetto, con frangetta e senza, con mèches platino, con i ricci, con le extension. Insomma decine di cambi di stile a dimostrazione che giocare e sperimentare si può ed è anche divertente, inoltre sta sempre benissimo.

Dopo il buzz cut ossigenato con cui ha debuttato a Ballando con le stelle, ha deciso di provare diverse parrucche ed è passata dal caschetto a uno splendido taglio medio pari con una maxi frangia. Il risultato è molto femminile e accentua la ritrovata sensualità della cantante e neo ballerina.

Per quanto riguarda il colore, invece, ha scelto una nuance di biondo, chiarissimo e freddo, che oltre a seguire le tendenze di stagione le regala una meravigliosa luce al volto. Le radici della parrucca sono scure e aiutano a rendere l’insieme molto naturale armonizzandolo alla perfezione con i colori naturali della voce di Sincerità.

La cantante, inoltre, il 26 novembre 2021, esce con un nuovo album dal titolo Ero Romantica. Ero però non è un verbo all’imperfetto a sta per Erotica, una sorta di inno alla seducente sensualità che Arisa ha ritrovato e che non teme più di mostrare. E come ha raccontato al Corriere della Sera: “Non voglio più vergognarmi a 39 anni, voglio trattare il mio corpo come una cosa bella: se dovessero propormi un soft-porn ci penserei ma non parlo di porno (nel disco,ndr), parlo di erotismo”.