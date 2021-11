Arisa non ha più intenzione di nascondersi, e l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ne è la conferma. Dopo l’ennesimo cambio di look e la scelta di optare per uno stile sempre più femminile e sensuale, la cantante si è mostrata sui social senza veli e senza filtri, mostrando fieramente il suo corpo e le sue curve.

“C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta. E intanto vi ricordo che il 26 Novembre esce il mio nuovo album Ero Romantica. Pubblicità nuda e cruda. Vi adoro tutti e spero che siate curiosi di ascoltare le mie nuove canzoni. Voglio sentirvi cantare, voglio emozionarvi, innamorarvi, farvi venire voglia di vivere, di rischiare, di ricominciare, di fare l’amore”,

ha scritto su Instagram. Uno scatto che comunica un messaggio importante: bisogna sempre sentirsi bene con sé stessi, a prescindere dalla taglia, dalle imperfezioni o da qualsiasi aspetto del nostro corpo che ci fa sentire insicuri. E del body positive Arisa è una fiera sostenitrice: da sempre infatti lotta per fare in modo che anche sui social, dove tutto appare perfetto e innaturale, si inizi a capire che ogni corpo è bello nella sua unicità e che non è necessario apparire sempre al massimo della forma. E, soprattutto, per mettere in chiaro che ciò che si vede sul web non corrisponde al fatto alla vita reale, dove non esistono filtri e fotoritocchi.

Non è infatti la prima volta che la cantante mostra la sua “morbida felicità“: anzi, Arisa è solita pubblicare foto in cui celebrare sé stessa e il suo corpo così com’è, senza bisogno di nascondersi. Una consapevolezza che ha acquisito soltanto con il tempo, perché all’inizio della sua carriera (ma anche tuttora) è stata bersaglio di commenti negativi e cattiverie gratuite riguardo al suo aspetto fisico. Oggi, invece, si sta prendendo la sua rivincita. “Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma. Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio“, come aveva scritto lei stessa sui social.