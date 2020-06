Capelli sani e lucenti con l'asciugacapelli T3 Cura Luxe

Funzionalità, estetica e innovazione: il T3 Cura Luxe è un asciugacapelli che ha vinto 6 premi di settore e che si distingue per design e prestazioni che promettono di salvaguardare la salute e la bellezza dei capelli. Non è un caso che il T3 Cura Luxe sia uno dei segreti di bellezza di Amal Clooney e in particolare del suo parrucchiere Rod Ortega che lo usa per ottenere uno styling voluminoso e lucente.

Sia nella versione bianca sia in quella nera, si è di fronte a un prodotto di design studiato per essere usato agilmente grazie all’ergonomia che facilita la maneggiabilità. Il Cura Luxe di T3, azienda americana con sede a Los Angeles, ha caratteristiche importanti e innovative come il pulsante per dare volume ai capelli e il sensore di pausa automatico che alla praticità unisce anche il risparmio energetico.

Asciugacapelli T3 Cura Luxe: caratteristiche

Sono molte le specifiche tecnologiche di questo asciugacapelli che consente di ottenere uno styling professionale in poco tempo preservando la salute del capello.

Digital IonAir: questa tecnologia avanzata consente di controllare digitalmente il calore e, grazie agli ioni, di avere capelli lisci e senza increspature. Inoltre il flusso d’aria controllato asciuga rapidamente i capelli senza danneggiarli. 5 livelli di calore e 2 velocità: questo asciugacapelli offre differenti impostazioni di personalizzazione che consentono di scegliere tra 5 differenti livelli di potenza di asciugatura e due impostazioni di velocità pensate per un’esperienza ottimale e studiate per ogni necessità. Sensore di pausa automatico: ecologico e pratico, attivando questo sensore si mette in pausa il flusso d’aria quando si lascia l’impugnatura dotata di sensore di rilevamento. Pulsante per dare volume: per una piega voluminosa basta premere il pulsante in basso sull’impugnatura dell’asciugacapelli per disattivare lo ionizzatore, che aumenta l’effetto lisciante, per incrementare invece il volume dello styling. Pulsante getto d’aria fredda: posto sul lato anteriore dell’impugnatura, premendo questo bottone si ottiene un getto d’aria freddo continuo ideale da usare alla fine dello styling e nelle calde giornate estive.

Asciugacapelli T3 Cura Luxe, opinione e recensione

Il primo impatto, impugnando questo asciugacapelli, è ottimo: si riscontra immediatamente la leggerezza, la facilità di impugnatura (e quindi la manegevolezza durante tutta la durata dello styling) e il design elegante e lussuoso.

Una volta iniziato l’utilizzo si resta piacevolmente colpiti dalla silenziosità dell’apparecchio e dalla asciugatura veloce e uniforme della chioma. Sia scegliendo una piega liscia sia una mossa, lo styling non presenta segni di crespo.

Le due funzioni che certamente stupiscono sono il pulsante per dare volume (che funziona davvero!) e il sensore di pausa automatico che facilita incredibilmente l’asciugatura e consente anche un risparmio energetico (alzi la mano chi non lascia il phon acceso durante la piega anche quando non necessario!).

Per velocizzare l’asciugatura e ottenere il massimo delle prestazioni è bene utilizzare entrambe le bocchette che accompagnano il phon: il concentratore per l’asciugatura, con bocchetta più larga, si usa fino a quando i capelli non sono asciutti all’80%; poi si passa al concentratore per la piega, con bocchetta più stretta, per realizzare lo styling desiderato.

Il plus del T3 Cura Luxe? Un cavo lunghissimo di 2,7 m che consente di spostarsi verso la fonte di luce o lo specchio preferito senza alcun problema. Anche per questo motivo è ideale da portare anche in viaggio.

Dove acquistare T3 Cura Luxe e prezzo

La caratteristica più evidente è che si è di fronte a un prodotto professionale dalle ottime prestazioni che ne giustificano il costo elevato.

Si trova in vendita sul sito ufficiale T3, su Lookfantastic e Douglas al costo di 275 euro.