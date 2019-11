Miglior asciugacapelli sotto i 50 euro: classifica

Gli asciugacapelli sotto i 50 euro possono essere un buon compromesso per chi vuole un prodotto per i capelli di buona qualità ma non è disposto a spendere un patrimonio come per i phon professionali.

Ne esistono modelli eco, che non consumano energia in eccesso, con tecnologia a ioni, ideali per chi tende ad avere i capelli crespi, e proposte che includono bocchettoni di diverse misure e diffusori per i capelli ricci. I migliori in commercio?

Ecco la classifica stilata dalla redazione dei 5 asciugacapelli sotto i 50 euro, con caratteristiche e prezzi.

Gama Italy Professional Phon Professionale

Particolarmente silenzioso e leggero, questo phon professionale, è dotato di un bocchettone da 9 mm per ottenere una piega liscia e di un diffusore per ottenere una piega mossa senza crespo. I ricci appariranno morbidi, elastici e luminosi.

Caratteristiche : combinando le tre diverse temperature e le due velocità è possibile ottenere sei diverse combinazioni

: combinando le tre diverse temperature e le due velocità è possibile ottenere sei diverse combinazioni Pro: grazie all’emissione di ioni negativi neutralizza l’effetto crespo

Prezzo consigliato: 35,99 euro Acquista ora

2. Rowenta Instant Dry Phon

Asciugacapelli ad alte prestazioni presenta due diverse impostazioni per risultati di asciugatura versatili: il sistema Instant Dry utilizza il moving air booster per ottenere un’ottima diffusione dell’aria, mentre l’impostazione standard fornisce una diffusione normale per le normali esigenze di asciugatura.

Caratteristiche : la funzione Moving Air Booster amplifica il raggio del flusso di aria, per un’asciugatura rapida

: la funzione Moving Air Booster amplifica il raggio del flusso di aria, per un’asciugatura rapida Pro: ha 1500 W di potenza, ma assicura performance da 2110 W

Prezzo consigliato: 45 euro Acquista ora

3. Philips ThermoProtect

Emette 4 volte più ioni con una carica negativa rispetto ad altri essiccatori. Il risultato è un capello lucido senza crespo. Questo asciugacapelli crea 2300 W per un flusso d’aria veloce e potente. Il risultato della combinazione di potenza e velocità rende l’asciugatura e lo styling dei capelli più facili e veloci.

Caratteristiche : asciugatura agli ioni

: asciugatura agli ioni Pro: sei impostazioni

Prezzo consigliato: 39 euro Acquista ora

4. Imetec Eco SE1 1000

Imetec Eco SE1 1000 è l’asciugacapelli dalle performance elevate nel rispetto dei consumi.Completano l’asciugacapelli Imetec il convogliatore professionale stretto per fissare al meglio la piega, 8 combinazioni flusso d’aria/temperatura, il diffusore per volume e ricci naturali e il colpo d’aria fredda per fissare lo styling.

Caratteristiche : grazie alla tecnologia Imetec Eco Technology assicura il 100% delle prestazioni con consumo energetico basso.

: grazie alla tecnologia Imetec Eco Technology assicura il 100% delle prestazioni con consumo energetico basso. Pro: il sistema Eco Efficiency assicura prestazioni da 2000 W con consumi da 1400 W

Prezzo consigliato: 37,99 euro Acquista ora

5. Remington AC8002 Asciugacapelli Keratin Protect, 2200 W

Asciugacapelli professionale da 2200 watt. Le particolarità? Motore ac di lunga durata, griglia in ceramica e cheratina di alta qualità, 3 temperature/2 velocità, colpo d’aria fredda per fissare la piega, due concentratori (7mm e 11mm), diffusore, anello per appendere e griglia posteriore rimovibile e facile da pulire.

Caratteristiche : la griglia rivestita in ceramica infusa di Cheratina e Olio di Mandorle dona ai capelli un aspetto sano e lucente ogni volta che li asciughi

: la griglia rivestita in ceramica infusa di Cheratina e Olio di Mandorle dona ai capelli un aspetto sano e lucente ogni volta che li asciughi Pro: 3 temperature e le 2 velocità permettono un’asciugature ottimale a seconda della tipologia di capelli per non danneggiarli

Prezzo consigliato: 49,99 euro Acquista ora