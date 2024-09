Capire qual è il momento giusto per intraprendere un percorso di psicoterapia non è sempre facile. Qui proviamo a fare chiarezza insieme all'esperta, a partire da cinque domande della nostra community.

In collaborazione con

Decidere di iniziare un percorso di psicoterapia può essere un passo difficile, spesso ostacolato da stigmi e pregiudizi radicati. In Italia, secondo una ricerca dell’Istituto Piepoli del 2021, il 75% degli italiani ha ancora un atteggiamento ambivalente verso la psicoterapia, che considera qualcosa di cui vergognarsi o riservata a chi ha “seri problemi”.

Tuttavia, il bisogno di supporto psicologico è in crescita, soprattutto tra le nuove generazioni. Un rapporto del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 2022 ha rilevato che il 40% dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha avvertito la necessità di rivolgersi a uno psicologo, ma solo il 20% lo ha effettivamente fatto, spesso frenato dalla paura del giudizio o dalla difficoltà economica.

Le nuove generazioni stanno però mostrando maggiore apertura: il 58% dei giovani è convinto che il benessere psicologico sia importante quanto quello fisico. Nonostante ciò, il cammino verso una completa normalizzazione della psicoterapia è ancora lungo.

Per una cultura della salute mentale e una psicoterapia accessibile

Per promuovere una cultura che valorizzi la salute mentale e renda la psicoterapia accessibile e priva di stigma, abbiamo intrapreso un progetto in sinergia con Mama Mind, il primo centro medico online dedicato interamente alla salute della donna, nato dall’esperienza di Mama Chat.

“Qual è il momento giusto per intraprendere un percorso di psicoterapia?”: è il tema che abbiamo discusso prima con la nostra community, per poi estrapolare 5 domande e sottoporle alla dottoressa Roberta Macri, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta, attiva online su Mama Mind, l’ambulatorio virtuale di professionisti e professioniste che offrono assistenza qualificata e personalizzata, attraverso psicoterapie e colloqui online per il benessere femminile.

Psicoterapia, quando iniziare? 5 domande a 5 risposte

Mi sento spesso triste, insoddisfatta e stressata, ma mi sembra una situazione comune a molte amiche. Come capire se ho bisogno di uno psicologo?

Credo che ognuno di noi sappia esattamente quando è il momento di chiedere aiuto, ma che sia difficile legittimarsi a farlo per vergogna, pregiudizio o paura del cambiamento. Lo psicologo non potrà mai evitare di farci provare stress, frustrazioni o paure, ma potrà insegnarci come affrontarle nel modo migliore per noi.

Soffro di episodi di ansia per fortuna lievi ma frequenti. La mia collega mi ha consigliato di consultare una psicologa, ma a me sembra un fallimento.

Ancora troppo spesso si cade nel pregiudizio che accomuna la psicoterapia con la fragilità e lo stigma. Intraprendere un percorso psicologico significa prendersi cura della propria salute, esattamente come fare sport, consultare il medico. La nostra salute psichica è ancora troppo spesso trascurata, tanto da ritenere normale convivere con ansia, pensieri tristi, dubbi su se stessi e fragilità. La salute della mente è importante quanto la salute del corpo. Ricordiamoci poi che in molte situazioni della vita non possiamo farcela da soli, ma fortunatamente attorno a noi c’è un mondo intero a supporto. Non invalidare i nostri sentimenti e le nostre necessità è il primo passo in ogni situazione.

Sono una studentessa di 20 anni, soffro di attacchi di panico e ansia: vorrei iniziare un percorso psicologico, ma quando ne ho parlato ai miei genitori mi hanno detto che “è tutto nella mia testa” e che sono soldi buttati. So che non è così, ma non so come fare, senza soldi. Cosa posso fare?



Le nuove generazioni sentono la necessità di occuparsi della loro salute psichica con più determinazione rispetto alle generazioni precedenti. Anche se quello che senti fosse “tutto nella tua testa” sarebbe giusto così, ricorda che è proprio quello il posto giusto dal quale cominciare a prenderti cura di te. A piccoli ma inesorabili passi stiamo ricostruendo la consapevolezza che possiamo stare bene solo se ci prendiamo cura contemporaneamente del nostro corpo, della nostra mente, ma anche del mondo che ci ospita. Intraprendere un percorso di psicoterapia significa aprirsi al cambiamento e a una nuova scoperta di sé, è un progetto che non dovrebbe mai essere trascurato.



Come si fa a scegliere tra le diverse tipologie di psicoterapia quella adatta a sé?

La scelta del terapeuta è un momento molto delicato perché spesso si pensa che da tale scelta dipenderà il buon esito del percorso. Tuttavia, studi dimostrano che approcci differenti portano ai medesimi risultati, nonostante percorrano strade diverse, quindi non preoccupiamoci! Come accade con medici e specialisti, sarà cura del terapeuta informarci se il suo approccio sia il più indicato per la nostra situazione.



Quando deve durare un percorso di psicoterapia per ansia e attacchi di panico? I percorsi brevi funzionano?

Solitamente, in un percorso di psicoterapia non si concorda un tempo a priori, poiché i fattori che possono influenzare il buon andamento di una psicoterapia sono molteplici, e i ritmi del cambiamento dei pazienti vanno sempre rispettati. Ogni individuo ha un suo personale percorso di crescita, che non può essere forzato o accelerato senza rischiare di compromettere l’efficacia del lavoro terapeutico. Esistono terapie brevi molto efficaci, strutturate con specifici protocolli che lavorano solo sul sintomo ansioso, ma è fondamentale non confondere queste modalità con promesse illusorie di guarigione rapida. La psicoterapia non è una corsa contro il tempo, ma un viaggio che richiede pazienza, rispetto e cura per ogni singola tappa.

Ogni percorso terapeutico è unico e richiede il tempo necessario affinché il paziente possa affrontare, elaborare e trasformare le proprie difficoltà in modo profondo e duraturo. È fondamentale affidarsi ai professionisti che sapranno guidarci nel percorso più in linea con le nostre necessità.

Prenota il tuo consulto diretto con Roberta Macri