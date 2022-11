Lo yogurt fa ingrassare? Ecco quando e come mangiarlo se si è a dieta

Sfatiamo subito un mito: no, lo yogurt non fa ingrassare; o meglio, a seconda della tipologia che si sceglie può essere un validissimo alleato per la nostra salute e per il benessere dell’organismo intero. Ma perché, allora, spesso si dice che proprio questo alimento non faccia bene alla linea tanto da essere evitato?

Forse perché, molto semplicemente, non lo si conosce bene. Ecco perché è importante sapere esattamente cos’è e come è fatto lo yogurt, le sue proprietà e come assumerlo nel modo corretto, per garantire benessere al corpo e un pieno di benefici.

Benefici e proprietà dello yogurt

Prima di tutto, quindi, chiariamo subito di cosa stiamo parlando. Lo yogurt, infatti, non è altro che un alimento nato dalla fermentazione del latte ad opera di alcuni batteri appartenenti al genere dei Lactobacillus o Streptococcus. Un latticino, quindi, poiché, seppur in piccole dosi, contiene lattosio, lo zucchero del latte. Un alimento dalle origini antichissime, arrivato nel mondo occidentale grazie alle popolazioni turche, giunte in Europa dai Balcani.

Ma perché può essere considerato un alleato del benessere del corpo? Ovviamente per i suoi tanti benefici.

In primo luogo, lo yogurt è importante per la salute dell’intestino, riequilibrandone la flora batterica e aiutando a facilitare la digestione. Ma non solo. Lo yogurt, infatti, agisce anche per prevenire le infezioni e le malattie a livello gastrointestinale, rafforza il sistema immunitario e aiuta a contrastare i classici malanni stagionali, come l’influenza.

Altri benefici correlati al consumo di yogurt:

rinforza la muscolatura, grazie al suo elevato valore biologico e proteico;

aiuta le ossa a rimanere sane e forti, grazie al calcio contenuto;

allontana il rischio di osteoporosi;

aiuta a combattere l’ipertensione (tanto che secondo uno studio chi consuma 2 porzioni di yogurt ogni giorno ha meno probabilità di imbattersi nella malattia);

è utile a prevenire i tumori al colon e al retto.

Come dire, un mix di proprietà ed effetti molto positivi per la salute e il corretto funzionamento dell’organismo. Ovviamente più o meno riscontrabili anche a seconda della tipologia di yogurt che si sceglie.

Le tipologie di yogurt

Se da una parte è vero che lo yogurt non fa ingrassare, infatti, è vero anche che ne esistono diverse qualità e l’affermazione appena fatta dipende anche da quale prodotto si sceglie di consumare.

Lo yogurt “tradizionale”, è quello definito intero , ovvero il classico yogurt bianco puro, senza aggiunta di altri ingredienti o zuccheri.

, ovvero il classico yogurt bianco puro, senza aggiunta di altri ingredienti o zuccheri. Se si parla di yogurt magro , invece, si intende un prodotto che contiene meno grassi rispetto al precedente, che devono essere inferiori o pari al’1% sul totale. Ma che allo stesso tempo può contenere più zuccheri, come ad esempio saccarosio o fruttosio, non utili alla dieta e che potrebbero farci dire che lo yogurt fa ingrassare.

, invece, si intende un prodotto che contiene meno grassi rispetto al precedente, che devono essere sul totale. Ma che allo stesso tempo può contenere più zuccheri, come ad esempio saccarosio o fruttosio, non utili alla dieta e che potrebbero farci dire che lo yogurt fa ingrassare. Stesso discorso vale per lo yogurt alla frutta, un alimento che parte dalla sua versione naturale alla quale vengono aggiunti pezzi di frutta e zuccheri, non buoni per la linea né tanto meno per la salute se si considera la quantità di zuccheri ingeriti. Nel caso si opti per questa tipologia di yogurt, quindi, è importante verificare che lo stesso non contenga zuccheri aggiunti.

Lo yogurt bianco con probiotico è quello a cui vengono aggiunti appunto dei probiotici, utili alla salute del corpo e alla produzione di sostanze antimicrobiche.

è quello a cui vengono aggiunti appunto dei probiotici, utili alla salute del corpo e alla produzione di sostanze antimicrobiche. Lo yogurt greco , poi, uno tra i più gettonati e conosciuti, contiene una quantità maggiore di proteine (tanto che viene inserito anche nelle diete a base di yogurt) e ha naturalmente meno zuccheri. Ottimo, quindi, per il benessere del corpo.

, poi, uno tra i più gettonati e conosciuti, contiene una quantità maggiore di proteine (tanto che viene inserito anche nelle diete a base di yogurt) e ha naturalmente meno zuccheri. Ottimo, quindi, per il benessere del corpo. Infine, esistono gli yogurt prodotti da latte diverso da quello vaccino, come quello di capra.

Lo yogurt fa ingrassare?

Se ci si domanda, quindi, se lo yogurt fa ingrassare, la risposta deriva anche in funzione della tipologia di yogurt scelta e della quantità consumata.

Secondo alcune ricerche, infatti, chi mangia yogurt tutti i giorni tende a essere più magro di chi ne consuma in modo saltuario. Questo perché lo yogurt viene associato a un più basso indice di massa grassa e, quindi, a un minore accumulo di peso.

Vero è, però, che se si opta sempre per yogurt arricchiti con zuccheri o altri componenti dolcificanti, questo non vale più e, oltre ad accumulare peso, potrebbero subentrare altri danni a carico dell’organismo, come un aumento della glicemia e tutti i problemi a essa collegati.

Quale yogurt scegliere per dimagrire

Se lo scopo, quindi è quello di mantenersi in forma in modo equilibrato e dimagrire, evitando quindi che lo yogurt faccia ingrassare, è opportuno optare per il prodotto migliore e più utile allo scopo. La scelta più sicura è quella dello yogurt bianco intero naturale, che grazie alla presenza di enzimi e bacilli permette di favorire in modo corretto la digestione degli alimenti più difficili da assorbire e lavorare, come le fibre, evitando che si formino gonfiori a livello della pancia e che si crei un peso nell’intestino.

Ma non solo. Questa tipologia di yogurt, infatti, presenta una buona dose di calcio che aiuta a smaltire i grassi ma anche di vitamina B12, utile a prevenire e combattere la fame nervosa, donando un senso di sazietà a chi lo consuma.

Altra scelta ottimale, poi, è lo yogurt greco, ricco di proteine ma povero di zuccheri, perfetto per qualunque momento della giornata, dalla colazione alla cena. Ovviamente, se lo si vuole scegliere per le sue proprietà, bisogna fare attenzione che il prodotto sia puro, senza aggiunta di ingredienti come frutta, panna o maizena.

Quando e come è meglio mangiarlo

Ma quando è meglio consumare questo alimento evitando che lo yogurt faccia ingrassare anche in base a quando lo si consuma?

Diciamo pure che, una volta fatta la scelta del prodotto migliore, è molto difficile che questo causi dei danni, poiché, a meno che non si abbia un’intolleranza verso il lattosio, è privo di controindicazioni.