10 cose da fare a San Valentino se sei single

Trascorrere San Valentino da single può essere una giornata difficile. È il risvolto negativo del marketing: anche la persona più indipendente del mondo, fiera e consapevole di non volere relazioni, si può ritrovare triste a causa del bombardamento pubblicitario che riceve in tv, sui cartelloni, sui social network. Ovviamente questo non vale per tutte, c’è chi riesce a sfuggire a queste logiche restando indifferente o semplicemente riesce a ignorare tutto questo. Che San Valentino sia una giornata che vi fa momentaneamente soffrire o che sia una giornata come tutte le altre dell’anno, non significa che non possiate divertirvi con le vostre passioni: ecco alcuni consigli.

Serata cinema con la bff

Che abbiate una passione per le commedie romantiche – molto in tono con la giornata – o preferiate un film con sanguinosi squartamenti – anche questo abbastanza in tono, dato che il santo di Terni che dà il nome alla giornata fu decapitato e martirizzato – una buona idea potrebbe essere quella di andare al cinema, magari un multisala, per vedere due film di fila. Il tutto naturalmente in compagnia della migliore amica, un po’ di junk food e qualche chiacchiera post visione.

Una giornata alla spa

Relax, pensare a se stesse, prendersi cura. È importante amarsi, qualcuno sostiene che sia il fondamento per farsi amare dalle altre persone, ma in fondo a chi importa? È bello ed è giusto dedicare in generale una giornata a tutto questo, e la spa è il posto giusto in cui trovare dei servizi per rigenerarsi. È un passatempo che può essere declinato nel modo in cui si preferisce: da sole o in compagnia delle amiche più care, o in generale di conoscenti divertenti.

Netflix & chill con il friend with benefits

Per chi ha un friend with benefits la serata può essere dedicata a Netflix & chill, celebre eufemismo per definire attività tra le lenzuola o sul divano di casa davanti alla piattaforma streaming. Tutto dipende sempre dalla motivazione: se si prova tristezza per San Valentino e si sta cercando di sopperire con un’attività erotica, probabilmente accrescerà la tristezza. Se invece l’attività ludica è consapevole e fine a se stessa, non lascerà strascichi.

Tanto shopping online o in negozio fisico

Tra le attività che prevedono il prendersi cura di sé, c’è anche lo shopping, sia quello online che in un negozio fisico. Quale modo di combattere il consumismo tipico legato a San Valentino che abbracciare il consumismo stesso, soprattutto se si ha sempre poco tempo e ci sono delle cose che servono? Insomma, non è solo un modo di distrarsi, ma anche l’opportunità di comprare quella mensola per la cucina che si sta rimandando da tempo tenendo tutto un po’ sparso e rendendo l’ambiente poco funzionale.

Dedicarsi a un’attività che si ama

Leggere un libro, fare una lunga passeggiata, dedicarsi a un’attività che piace ma che la vita frenetica spesso impedisce. Questo San Valentino prendetevelo per voi, soprattutto se il lavoro lo permette: fatevi un regalo, non qualcosa di tangibile, regalatevi una piccola soddisfazione personale.

Organizzare una cena per le amiche single

Se si hanno delle amiche single, una cena, in casa o in un bel ristorante, può essere la ricetta giusta per una serata in cui tutti e tutte saranno tempestati di addobbi rossi, cuori e cioccolatini. Per essere speciale, deve trattarsi di qualcosa di condiviso, che piaccia a tutte, ma che al tempo stesso non si pratichi da tempo. Quanto tempo è che non mangiate sushi? (L’all you can eat al locale cinese all’angolo non fa testo). Oppure quanto tempo è che non vi deliziate con una cena a base di aragosta o Angus argentino? Ma non dovete solo rivolgervi al lusso: anche una pizza al vostro locale del cuore o un panino al camioncino della movida vanno benissimo, se è la propria preferita.

Un piccolo viaggio fuori porta

Prendetevi qualche giorno e fate un viaggio. Non è una fuga dal giorno di San Valentino, è ancora una volta un’opportunità per vedere e conoscere cose nuove che sì, si può fare in ogni momento dell’anno, ma non sempre si ha la spinta e la motivazione sufficiente. Quindi scegliete una meta fuori porta, un piccolo e grazioso b&b e via con lo zaino verso nuove avventure, ancora una volta da sole o con le amiche.

Vi raccomandiamo... 10 idee per la nail art di San Valentino 2023

Una serata a teatro

Un altro tipo di passione che potrebbe non essere coltivata abbastanza per motivi di tempo è il teatro. Cercate degli spettacoli adatti a voi nelle vicinanze, oppure spettacoli di cabaret nei locali: a volte non c’è niente di meglio della finzione per abbracciare la realtà e sfuggire alle logiche del marketing attraverso l’arte.

Per le appassionate di fitness

Ci sono palestre aperte fino a tardi: le appassionate di fitness possono trascorrere così la serata, tra esercizi e magari qualche coccola. Prenotate anche una sauna o un massaggio, e comunque le palestre sono anche luoghi in cui conoscere gente nuova, indipendentemente che siate aperte o no a una futura relazione, sicuramente è possibile una buona conoscenza basata su una passione comune.

Un aperitivo speciale e poi discoteca

Anche questa è un’uscita di gruppo, con amici, amiche o con chi volete voi. Una serata tranquilla, che preveda un aperitivo corposo e un dopocena a ballare, soprattutto se la mattina dopo non si deve lavorare. È un modo per esorcizzare questa giornata, per neutralizzarla: in fondo il divertimento è solo un modo per amarsi e per gridarlo al mondo.