Charlotte Tilbury ha lanciato una magica collaborazione con Disney

Il mondo della bellezza incontra l’universo delle favole Disney: è nata così una collaborazione che incanta l’anima di ogni appassionato di trucco e fantasia. Charlotte Tilbury, celebre marchio di cosmetici, ha deciso di festeggiare il suo decimo anniversario in grande stile, unendo le forze con la magia senza tempo della Disney, che celebra a sua volta un secolo di trasformazione di sogni in realtà. Il risultato? Una collezione make-up in edizione limitata e dieci nuovi prodotti che portano il tocco magico Disney direttamente nella routine di bellezza quotidiana firmata da Charlotte Tilbury.

Charlotte Tilbury e la magia di Disney si uniscono

L’inaugurazione di questa eccezionale collezione è stata accompagnata persino da un cortometraggio animato creato dai Walt Disney Animation Studios, che ha trasformato la stessa Charlotte Tilbury in una stella Disney che vola accanto a Tinker Bell, la “Trilli” di Peter Pan. Questa iconica fatina è ora il volto dei nuovi prodotti Disney by Charlotte Tilbury, e si unisce così alla prestigiosa famiglia di volti celebri che hanno rappresentato il brand di cosmetici in questi anni, come Lily James, Kate Moss e Bella Hadid.

Nel mondo incantato di questa collaborazione, perfettamente incarnato nei prodotti realizzati in edizione limitata, troviamo la celebre “Magic Cream” di Charlotte Tilbury, con le sue proprietà idratanti, leviganti e rimpolpanti, rivestita da una confezione decorata con l’immagine di Tinker Bell. Questa crema, ormai iconica, è stata usata per anni nei backstage delle sfilate. Possiamo definirlo il prodotto che ha reso Charlotte Tilbury una delle make-up artist più famose al mondo. Non poteva quindi mancare in questa nuova collezione.

Vi raccomandiamo... Come riprodurre il make up occhi iconico di Brigitte Bardot

Le amatissime “Magic Wand” di Charlotte Tilbury non sono da meno: blush e illuminanti, ideati come se fossero delle bacchette magiche che perfezionano il make-up, ora si presentano sotto i riflettori con un luccicante packaging rosa e oro, donando un autentico bagliore incantato. E per custodire tutti questi piccoli tesori di bellezza, c’è anche una nuova trousse “Beauty Wishes”, perfetta per riporre i prodotti più preziosi.

Inoltre, per i collezionisti del merchandising della Disney è stata pensata un’ulteriore chicca. Questa collaborazione riserva infatti una sorpresa inaspettata. Quattro spille firmate da Charlotte Tilbury, rappresentanti Tinker Bell in varie pose, si uniscono all’universo delle spille da collezione Disney. Questi piccoli gioielli in oro rosa possono essere aggiunti al carrello d’acquisto tramite l’opzione regalo sul sito di Charlotte Tilbury, utilizzando il codice DISNEYPIN.

Charlotte, Tinker Bell e gli altri personaggi Disney

Ma c’è di più. In onore del centenario Disney, Charlotte Tilbury ha reinterpretato i suoi dieci look di bellezza più iconici, trasformandoli in altrettanti amati personaggi Disney. Da Ariel de “La Sirenetta” a Moana, passando per il Principe Azzurro. Ogni fan può ora replicare lo splendore e la magia delle principesse Disney grazie alla guida e ai prodotti ispirati di Charlotte Tilbury.

Questa magica collaborazione tra Charlotte Tilbury e Disney rappresenta un connubio di sogni, bellezza e fantasia che ha dato vita ad una collezione straordinaria. Ogni prodotto, ogni dettaglio, trasporta chiunque lo utilizzi in un mondo incantato, fatto di trucco e magia.