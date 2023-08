Come riprodurre il make up occhi iconico di Brigitte Bardot

Il trucco occhi di Brigitte Bardot è diventato un’icona senza tempo nel mondo della bellezza. Il suo look sensuale e affascinante ha ispirato molte donne di diverse generazioni, e ancora oggi è considerato uno dei più ammirati e desiderati. In questo articolo, esploreremo i segreti per riprodurre il leggendario make-up occhi di Brigitte Bardot, rendendo il tuo sguardo magnetico e seducente.

Chi è Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, nata il 28 settembre 1934 a Parigi, è una leggendaria attrice e modella francese che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema e della moda. Sin dalla giovane età, ha dimostrato un talento straordinario e una bellezza senza tempo che l’hanno portata a diventare una delle icone di stile più ammirate di tutti i tempi.

Dopo una carriera da ballerina, Brigitte Bardot è stata scoperta da alcuni fotografi di moda a soli 15 anni, che l’hanno immediatamente notata per il suo carisma e la sua eleganza naturale. A partire dalla metà degli anni ’50, la sua bellezza sensuale e il fascino magnetico hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, portandola a diventare una delle più celebri e desiderate star cinematografiche della sua epoca.

Bardot ha recitato in numerosi film di successo, tra cui “E Dio creò la donna” (1956), diretto da Roger Vadim, che le ha conferito fama internazionale. La sua interpretazione provocante e la sua personalità ribelle hanno reso i suoi personaggi memorabili e hanno contribuito a ridefinire gli standard di bellezza e femminilità del suo tempo.

Oltre alla carriera cinematografica, è stata anche una fervente attivista per i diritti degli animali e dell’ambiente. Negli anni successivi alla sua carriera artistica, ha abbracciato una vita dedicata alla protezione degli animali, fondando la Brigitte Bardot Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella difesa dei diritti degli animali in tutto il mondo.

Ancora oggi, rappresenta un’ispirazione per molte donne e continua ad essere un’icona di stile, grazie al suo indiscutibile talento artistico e al suo impegno sociale. Il suo stile senza tempo e il suo impatto duraturo sulla cultura popolare dimostrano come una personalità carismatica possa lasciare un segno indelebile nel corso della storia. Fatte le dovute premesse, passiamo al make-up per realizzare il suo stesso stile.

Ombretto neutro

Max Factor Masterpiece Nude Palette 8 Ombretti dal Colore Intenso con formula cremosa e sfumabile. 3 finish, tonalità cappuccino nudes 10 € su Amazon 21 € risparmi 11 € Pro a lunga durata Contro Nessuno

Il make-up occhi di Brigitte Bardot si concentra sull’intensità degli occhi ma non è l’ombretto a essere il vero protagonista. Scegli un ombretto di base nella tua tonalità naturale della pelle e applicalo su tutta la palpebra mobile. Poi, sfuma una tonalità leggermente più scura nell’angolo esterno dell’occhio e lungo la piega per creare una leggera ombra.

Sopracciglia definite

Collistar - Sopracciglia Impeccabili Cera Modellante + Polvere Colorata Cera per fissare le sopracciglia con polvere pigmentata per riempirle e uniformarle 21 € su Amazon Pro 2 in 1 Contro Nessuno

Non dimenticare le sopracciglia usa una matita specifica o un gel per riempire le zone vuote e disegna una forma naturale che si adatti al tuo viso, sia per quanto riguarda la forma che il colore.

Eyeliner

Elizabeth Arden - Beautiful Color Bold Defining Eyeliner 05-Green 1,7 Ml Eyeliner con pennello sottile di precisione per disegni grafici sottili e d'effetto. Il colore verde è cangiante e intenso Compra su Amazon Pro pennello sottilissimo per eyeliner grafici

Contro Nessuno

Il tratto di eyeliner di Brigitte era discreto ma affascinante. Usa un eyeliner nero o marrone scuro per delineare delicatamente la linea delle ciglia superiori, rendendola leggermente più spessa verso l’angolo esterno dell’occhio. Puoi anche aggiungere una sottile ala per un tocco retrò.

Mascara volumizzante

Max Factor Mascara Waterproof Volumizzante Divine Lashes Mascara resistente all'acqua con applicatore ultra morbido. Prodotto a lunga durata che lo rende ideale in estate e a prova di sudore 6 € su Amazon 18 € risparmi 12 € Pro waterproof Contro Nessuno

Le ciglia voluminose sono un elemento chiave di questo look. Applica abbondante mascara nero sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Assicurati di separarle bene per un effetto ciglia “a ventaglio”.

Punto luce

KIKO Milano Glitter Shower Eyeshadow Ombretto in cialda glitterato da utilizzare asciutto sulle palpebre 8 € su Amazon 9 € risparmi 1 € Pro Alta coprenza Contro Nessuno

Aggiungi un tocco di luminosità al centro della palpebra mobile utilizzando un ombretto shimmer o una piccola quantità di illuminante. Questo darà l’illusione di occhi più grandi e luminosi.

Matita bianca nella rima interna

Brigitte Bardot aveva e ha uno sguardo vivace e luminoso. Per ottenere questo effetto, applica una matita bianca o un ombretto chiaro nella rima interna dell’occhio per aprire lo sguardo.

Contorno inferiore sfumato

Con un ombretto leggermente più scuro dell’ombretto di base, sfuma delicatamente la parte inferiore dell’occhio, partendo dall’angolo esterno e portando il colore verso l’interno. Questo aggiungerà un tocco di mistero e sensualità al tuo sguardo.

Labbra nude

Max Factor Lipfinity Lip Colour, Rossetto con Applicazione Bifase, Nuance 125 il rossetto rosso di Max Factor promette una tenuta favolosa grazie anche al top coat, che lo fissa al suo posto. 14 € su Amazon 21 € risparmi 7 € Pro Prodotti iconico

il top coat lo fissa a lungo

A lunga durata Contro Nessuno

Per completare il trucco ispirato a Brigitte Bardot, mantieni le labbra nude con un rossetto malva o nude. In questo modo, gli occhi saranno il punto focale del tuo viso.

Capelli voluminosi e iconica frangia a tendina

Infine, per completare il look, ricorda che Brigitte Bardot era famosa anche per la sua frangetta. Quindi, puoi anche optare per un hair style voluminoso alle radici e curtain bangs proprio come la sua.

Ricorda che il trucco di Brigitte Bardot è caratterizzato da un’eleganza senza tempo e dalla semplicità dei colori. Con pochi passaggi e qualche accessorio, puoi facilmente ottenere un look sensuale e raffinato, proprio come quello dell’icona di bellezza degli anni ’60. Sperimenta e divertiti a creare il tuo make-up occhi ispirato a Brigitte Bardot!