Paolo Fox, assente dal lunedì 24 gennaio 2022 dagli schermi de I Fatti Vostri su RaiDue, ha messo in agitazione tutti i suoi fan che lo attendono puntuali per la lettura dell’oroscopo. Da giorni infatti sui social del programma i telespettatori si sono interrogati sul perché l’uomo delle stelle fosse assente, e soprattutto perché nessuno in trasmissione non ne avesse fatto parola. Almeno sino alla puntata di giovedì 27 gennaio.

In apertura del programma, infatti, Salvo Sottile e Anna Falchi hanno svelato il mistero del “FoxGate”, come lo ha chiamato la conduttrice, dicendo al pubblico che Paolo Fox ha il Covid, motivo per cui non è stato presente, e non lo è ancora, in studio. La malattia, pare non sia stata rivelata per questioni di privacy e l’astrologo, intervenuto in diretta al telefono, si è rammaricato della bufera mediatica che la sua assenza ha scatenato:

“Quando una persona è conosciuta non ha diritto alla privacy, soprattutto per quanto riguarda la salute, e questo non è bello. In ogni caso voglio rassicurare tutti, anche i giornali che creano un caso dal nulla, specie quelli minori che cercano click”.

Mistero svelato dunque, Paolo Fox ha il Covid, fortunatamente in forma lieve. Le migliaia di commenti che hanno letteralmente invaso le pagine social di RaiDue, ora hanno avuto la loro risposta, anche se con qualche giorno di ritardo.

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri, ecco quando potrebbe ripartire

Questo ancora non è certo, dipende da quando ha iniziato la quarantena e da quando il suo tampone avrà esito negativo. Ci auguriamo prestissimo e sicuramente tutti i fan e gli appassionati delle stelle saranno in prima fila ad attenderlo. Solitamente, infatti, Paolo Fox legge il suo oroscopo durante I Fatti Vostri intorno alle 11, dal lunedì al venerdì.

Ecco quando Paolo Fox ha iniziato a leggere l’oroscopo a I Fatti Vostri

Paolo Fox entra a far parte del cast de I Fatti vostri dal 2002, leggendo ai telespettatori il suo oroscopo e riscuotendo sempre un grande successo. La domenica mattina, invece, porta la sua classifica dei segni zodiacali a Mezzogiorno in famiglia, sempre su RaiDue.

Chi è Paolo Fox: dagli albori allo stop causa Covid

Paolo Fox nasce a Roma il 5 febbraio 1961, e sin da ragazzo è un grande appassionato di astrologia . La sua carriera televisiva inizia nel 1982, quando viene notato da Paolo Villaggio, che lo invita come ospite su Odeon TV, in qualità di astrologo. A partire dal 1997, inizia a collaborare con Radio LatteMiele e Radio Deejay curando vari servizi astrologici e nelle trasmissioni di RaiUno Per tutta la vita, In bocca al lupo! e Domenica In. Dal 2002 entra a far parte del cast de I Fatti vostri, proponendo il suo oroscopo, e dal 2006 al 2009 ha interpretato se stesso prestando la voce in radio nella serie tv L’ispettore Coliandro. Ora lo stop causa Covid, motivo per cui è costretto ad allontanarsi dal piccolo schermo, ma siamo certi che tornerà prestissimo.